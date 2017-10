Jak vjetar u Prijedoru odnio krov hotela "Brčko gas"

Foto: PrijedorDanas.com

Prijedor je danas bio zahvaćen olujnim vjetrom koji je na nekoliko lokacija pričinio i materijalnu štetu.

Vjetrovi koji su zabilježeni u petak oko 17 sati dosezali su brzinu i do oko 60 kilometara na sat, odnosno oko 17 metara u sekundi.



Vjetar je odnio krov sa lokalnog hotela, a policijski službenici PU Prijedor obezbjeđuju mjesto događaja i preusmjeravaju saobraćaj, prenosi PrijedorDanas.com.



Meteoalarm je za petak najavio nalete vjetra u regionu Banja Luke, Prijedora, Trebinja i Višegrada. Kada je u pitanju subota, Meteoalarm najavljuje udare vjetra u ističnoj Hercegovini od preko 60 kilometara na sat.



U Bosni će sutra biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini mala do umjerena naoblaka. Vjetar u većem dijelu Bosne prije podne umjerene jačine sjevernog smjera, a od poslijepodnevnih sati vjetar mijenja smjer na jugo.



U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će poslije podne oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 3 i 6°C, na jugu od 7 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7°C i 12°C, na jugu od 14 do 17°C.