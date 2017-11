Izabran Odbor za očuvanje OO SDA Bužim, traže se unutarstranački izbori

U Bužimu je večeras održana proširena vanredna Skupština članstva SDA sa koje je poručeno da je novoimenovano Povjereništvo neprihvatljivo za članove ove općinske organizacije, te je izabran Odbor za očuvanje OO SDA Bužim, na čije čelo je jednoglasno imenovan Agan Bunić, bivši načelnik općine.

U Bužimu je večeras održana proširena vanredna Skupština članstva SDA sa koje je poručeno da je novoimenovano Povjereništvo neprihvatljivo za članove ove općinske organizacije, te je izabran Odbor za očuvanje OO SDA Bužim, na čije čelo je jednoglasno imenovan Agan Bunić, bivši načelnik općine.

Foto: Buzim.info

Članstvo stranke u Bužimu ponovilo je večeras ranije izrečene stavove koji imaju za cilj očuvanje OO SDA Bužim, te su istakli da je imenovano Povjereništvo neprihvatljivo za članove ove općinske organizacije.Kao odgovor na postojeće stanje, kako su istakli, a u duhu prava članova stranke, izabran je Odbor za očuvanje OO SDA Bužim, na čije čelo je jednoglasno imenovan Agan Bunić, a u čiji sastav su ušli istaknuti članovi stranke, funkcioneri, vijećnici, povjerenici po mjesnim ograncima i predsjednici stranačkih asocijacija, sa ukupno 25 članova.Na kraju večerašnjeg sastanka, jednoglasno je usvojeno nekoliko zaključaka.Istaknuto je da članovi SDA Bužim ne pristaju na ponižavanje u vidu nametanja kadrovskih rješenja i povjereništava sastavljenih od onih koji su radili i još uvijek rade protiv interesa stranke, uz to su članovi i promotori drugih političkih subjekata ili privatnih interesa.Napomenuli su da istinske članove stranke ne mogu predstavljati oni koji ne pripadaju SDA, koji nisu članovi i koji su u proteklih nekoliko godina radili na rušenju stranke u cjelini."Članstvo SDA Bužim, od Predsjedništva stranke zahtijeva da hitno poništi odluku o imenovanju povjereništva u OO SDA Bužim i omogući članstvu stranke da izabere svoje organe i predstavnike u skladu sa Statutom stranke, odnosno da da saglasnost za provođenje izbora i uspostavu redovnih organa OO SDA Bužim, a za što je članstvo SDA Bužima davno ispunilo sve pretpostavke", istaknuto je.Pored toga, kazali su da istinski članovi SDA Bužim zamrzavaju članstvo u općinskoj organizaciji do održavanja unutarstranačkih izbora, a do tada će ih predvoditi i zastupati danas imenovano rukovodstvo. Napomenuli su i da odbijaju bilo kakvu saradnju sa Laburističkom strankom ratnog zločinca Fikreta Abdića, kao i Demokratskom narodnom zajednicom."Istinski članovi i osnivači stranke za nastalu situaciju smatraju odgovornim Šemsudina Dedića, predsjednika KO SDA USK, koji je prihvatio graditi politiku stranke na ucjenama i u tom smislu zloupotrijebio najjaču organizaciju SDA na kantonu kao sredstvo plaćanja očuvanja vlastitih pozicija i pozicija svojih istomišljenika", poručeno je večeras iz Bužima.