Vatrogasna djelatnost smatra se jednom od najopasnijih i najsmjelijih. Postoje brojni argumenti koji potkrepljuju ovu tvrdnju, a kroz priču dugogodišnjeg vatrogasca Sabida Ružnića iz Cazina, mnogi će uvidjeti zbog čega je vatrogasna profesija predodređena samo za najhrabrije.

Vatrogasna djelatnost smatra se jednom od najopasnijih i najsmjelijih. Postoje brojni argumenti koji potkrepljuju ovu tvrdnju, a kroz priču dugogodišnjeg vatrogasca Sabida Ružnića iz Cazina, mnogi će uvidjeti zbog čega je vatrogasna profesija predodređena samo za najhrabrije.