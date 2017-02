Ivanić ne vidi nijedan mogući pozitivni efekt tužbe protiv Srbije

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić učestvuje na današnjem Ekonomskom forumu BiH 2017, a pored ekonomskih problema upitan je i o navodnoj reviziji tužbe BiH protiv Srbije po pitanju agresije i genocida.

Mladen Ivanić (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

Ivanić smatra da se provodi vrijeme na potpuno nevažnim i osjetljivim pitanjima, a da se malo misli o suštini i stvarnom životu.



"Uvjeren sam da BiH ne može podići tužbu protiv Srbije jer BiH predstavljamo Izetbegović, Čović i ja. Evidentno je da imamo različite poglede na tu temu i evidentno je da to nije tužba u ime BiH. Čak i znam da je svaka revizija kao novi slučaj i da je za nju potrebno donijeti nove odluke nadležnih organa, ja to govorim danima i niko neće da sluša", kazao je Ivanić.



On je rekao da uopće ne vidi pravnu mogućnost da tužbe protiv Srbije uopće dođe, posebno ističući problematiku potencijalnih negativnih političkih aspekata.



"Prisvajanje imena BiH, govorenje u ime BiH od samo jedne strukture, zaoštravanje tenzija, ne vidim niti jedan mogući pozitivni efekt koji bi neko mogao da izvuče", zaključio je Ivanić.