Istražuje se pljačka oružja OSBiH: Prijeko potrebno bolje osiguranje skladišta

Oružane snage BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš za Klix.ba je kazala da će Oružane snage BiH učiniti sve da pronađu osobe koje su jučer iz skladišta kasarne u Bileći ukrale municiju i oružje. S obzirom na to da je došlo do neovlaštenog ulaska u vojnu kasarnu, eksperti za oružje i municiju smatraju da takve prostorije trebaju bolju opremljenost, sigurnost i modernizaciju.

Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš za Klix.ba je kazala da će Oružane snage BiH učiniti sve da pronađu osobe koje su jučer iz skladišta kasarne u Bileći ukrale municiju i oružje. S obzirom na to da je došlo do neovlaštenog ulaska u vojnu kasarnu, eksperti za oružje i municiju smatraju da takve prostorije trebaju bolju opremljenost, sigurnost i modernizaciju.

Zbog krađe oružja iz kasarne Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) istragu provodi Tužilaštvo BiH, a ministrica Pendeš vjeruje da će ona ići u pravom smjeru.



Profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i ekspert za oružje Berko Zečević, koji je učestvovao u istraživanjima koja su imala cilj procjenu sigurnosti u vojnim skladištima, za Klix.ba kaže da je osiguranje objekata ovakve vrste na prvom mjestu.



"Radio sam dvije studije UNDP-a koje su imale cilj procijeniti šta treba uraditi da se skladišta municije dovedu u red. Na osnovu onoga što smo vidjeli prilikom obilaska skladišta, utvrđeno je da niko neovlašten ne može ući unutra i izuzeti municiju i oružje, a da ne ostavi vidljive tragove provale. Ti objekti su građeni od čvrstog materijala, svaki od njih ima osigurane ulaze unutar skladišta koji su od čvrstog materijala i ne može doći do nasilne provale. Evidentno je da je potrebna dalja modernizacija u smislu nadzora neovlašenog ulaska unutar skladišnog prostora, ali je to proces koji traje", kazao je Zečević.



On je siguran da je neko ko je imao pristup unutar skladišta ukrao oružje, a prema njegovim riječima, to mogu učiniti samo osobe koje su ovlaštene za ulazak.



"Nije bilo provale izvana, to su ukrale osobe koje su imale pristup iz unutrašnjosti skladišta, ali će se teško procijeniti kada se to desilo. Ovo daje signal da bi se trebalo više finansijski pomoći da se modernizira nadzor nad skladištima municije i oružja te da se smanji broj skladišta što je i u planu modernizacije OSBiH predviđeno. Postoji više ključeva za ulazak u takva skladišta i oni se nalaze pod kontrolom komandanta lokacije te svako ko dobije nalog za ulazak, mora uzeti te ključeve i mora imati jasnu naredbu zbog čega ide u obilazak. Ključevi se dobijaju na određeno vrijeme, a nakon obilaska trebalo vi da se vrši pečaćenje kako bi se utvrdilo ko je ulazio u skladište", kaže profesor Mašinskog fakulteta.



Donedavno je nadzor nad skladištima imao EUFOR koji je sprečavao da ovlaštene osobe unutar OSBiH mogu otvarati sanduke s municijom ili oružjem.



"Prije nekoliko godina je utvrđeno da je nestala jedna raketa i onda je tadašnji ministar odbrane naredio da se izvrši kontrola svih skladišnih prostora. S obzirom na to da imamo mnogo lokacija, a malo ljudi koji su kvalificirani da vrše kontrolu, onda za to treba vremena", zaključuje naš sagovornik.



Iz OSBiH su nam kazali da će tek nakon istrage Tužilaštva BiH koju provode pripadnici vojne policije OSBiH, Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i Policijske stanice Bileća biti poznato više informacija.



I zamjenik ministrice odbrane BiH Sead Jusić nam je kazao da se utvrđuju okolnosti pod kojima se dogodila pljačka.



"Nisam išao u obilazak skladišta, namjeravam otići i i vidjeti situaciju. Analizirat ćemo aspekt osiguranja, proceduralnih propusta i siguran sam da ćemo utvrditi ko je odgovoran za nestanak oružja", kazao je Jusić.



Podsjećamo da je iz kasarne u Bileći nestalo 14 pištolja i 19 okvira.