IDDEEA uskoro raspisuje peti tender za pasoše, firme se žalile na favoriziranje jednog dobavljača

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH vrlo brzo će ponovo pokrenuti otvoreni tenderski postupak nabavke pasoških knjižica nakon što je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila posljednji tender.

Kako su nam rekli iz IDDEEA-e, razlog su usvojene žalbe na tendersku dokumentaciju koje su uložile zainteresovane firme. Ovo nije nikakva novost s obzirom na to da je ranije upozoravano kako postoji mogućnost da četvrti tender, raspisan 6. juna ove godine, bude poništen, jer uslove, poput tog da na pasošima treba biti polikarbonatna, prozirna, višeslojna folija, može ispuniti mali broj firmi.Na uslove su se žalile kompanije Gemalto iz Francuske i OST iz Austrije kazavši kako IDDEEA preferira tačno određenog dobavljača. Prema informacijama iz IDDEEA-e, Kancelarija nije uvažila sve žalbene navode.Iz Ureda za žalbe kazali su: "Može se zaključiti da samo određeni dobavljači s kojima se ugovorni organ mogao savjetovati kod pripreme tenderske dokumentacije znaju za rokove te za ove aktivnosti isti već spremaju ili imaju spreman dizajn, a svi drugi dobavljači su diskriminisani nepravilnim i netransparentnim informisanjem, što je suprotno zakonu".Ovo je četvrti neuspješni pokušaj raspisivanja tendera za nabavku pasoša. Trenutno izradu pasoških knjižica vrši banjalučka firma Muehlbauer s kojom je potpisan ugovor na 12 mjeseci, nakon što su prethodni tenderi pali, a kako građani ne bi ostali bez pasoša.Novi tender se odnosi na period od četiri godine i to od marta 2018. do 2022. godine."Postupajući po rješenju drugostepenog organa, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH će veoma brzo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH opet pokrenuti otvoreni tenderski postupak nabavke pasoških knjižica", rekao nam je glasnogovornik IDDEEA-e Branimir Gojković.Jedan od glavnih kriterija prema kojima će firma biti izabrana jeste najniža cijena. Javna nabavka vrijedna je 25,6 miliona KM i ona podrazumijeva izradu i personalizaciju 1,3 miliona pasoških knjižica u naredne četiri godine. Maksimalna moguća cijena po jednoj pasoškoj knjižici je 19,72 KM, dok sadašnja cijena jedne pasoške knjižice, na osnovu ugovora s kompanijom Muehlbauer iznosi 16,80 KM. Građani su već imali velikih problema s izradom pasoša, jer je rok od 30 dana uveliko probijan zbog ranije poništenih tendera i nedostatka materijala za njegovu izradu. Ukoliko dokumentacija ne bude izmijenjena za naredni tender, ponovo bi se mogli naći u nezavidnoj poziciji, gdje će građani strahovati da će ostati bez ovog važnog identifikacionog dokumenta ili ponovo morati čekati duže od mjesec dana kako bi ga dobili."Trenutno se proces izdavanja putnih isprava odvija normalno, u skladu sa zakonskim rokovima i nema nikakvih kašnjenja", kazao nam je Gojković.