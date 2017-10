Hitna pomoć u KS imala povećan broj pacijenata u prošloj godini, 85 posto nisu bili hitni slučajevi

JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS prošle godine je tretirao 156.016 pacijenata, što je za 2.000 više nego 2015. godine. Problem i dalje predstavljaju pacijenti koji se javljaju i dolaze, a ne spadaju u kategoriju hitnih slučajeva.

Kako se navodi u izvještaju koji je predstavljen delegatima Skupštine KS, najopterećenija je centralna ambulanta u kojoj je bilo 63.567 pacijenata te terenske ekipe koje su imale 46.542 intervencije na terenu. Hitna pomoć nerijetko preuzima i ulogu doma zdravlja i bolnica te ide u kućne posjete i daje terapije, postavlja dijagnostiku i vrši transporte, što stvara dodatni pritisak na ovu ustanovu koja ima 287 uposlenika, od kojih su 204 zdravstvena radnika.Kada je riječ o punktovima, najviše pacijenata ima u Vogošći, a najmanje u Trnovu. U izvještaju se navodi kako 25 posto pacijenata nema zdravstveno osiguranje, što je alarmantno.Čak 85 posto slučajeva ne budu hitni, a manje od 15 posto pacijenata bude prebačeno u KCUS ili Opću bolnicu "Prim. dr. Abdualh Nakaš"."Navedene činjenice opterećuju osnovnu djelatnost Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo te negativno utječu na kvalitet osnovne djelatnosti, tj. pružanje hitne medicinske pomoći, odnosno zbrinjavanje urgentnog, vitalno ugroženog bolesnika na mjestu događaja i za vrijeme transporta, jer su hitni medicinski timovi i specijalno opremljena ambulantna vozila tipa kardiomobil/reanimobil dodatno opterećena", navodi se u izvještaju.Dnevno u prosjeku tretiraju više od 400 pacijenta, dok taj broj vikendima pređe i cifru od 550."Poslije 20 sati uveče pa do osam sati ujutro ovaj se Zavod pretvara u veliki dom zdravlja te pruža kompletnu medicinsku zaštitu građanima", stoji u izvještaju.Upozoravaju da tokom noći u KS nema vanbolničke dežurne pedijatrijske službe pa primaju i pregledaju pacijente do 14 godina iako nisu hitni slučajevi i nemaju specijaliste za liječenje djece.U izvještaju se navodi kako je ostvaren pozitivan finansijski rezultat poslovanja, odnosno dobit od 59.480 KM, iako su uspjeli renovirati neke punktove i nabaviti aparate. Podatak da je 70 posto opreme otpisano ukazuje na to da je hitno potrebno zanavljanje opreme. Najstariji aparat je RTG dijagnostički aparat koji datira iz 2004. godine, dok su najnoviji defibrilatori iz prošle godine koje koristi medicinsko-terenski sektor Hitne pomoći.