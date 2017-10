Foto: Arhiv/Klix.ba

"Na ovom su mjestu srpski zločinci u noći 25/26 8. 1992. godine zapalili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine...", natpis je koji stoji na ulazu u sarajevsku Vijećnicu, a koji bi gradske vlasti uskoro mogle promijeniti jer, kako kažu, asocira na kolektivnu odgovornost jednog naroda. Historičari se slažu s promjenom, ali šta bi moglo pisati na novoj ploči, još niko ne zna.

"Na ovom su mjestu srpski zločinci u noći 25/26 8. 1992. godine zapalili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine...", natpis je koji stoji na ulazu u sarajevsku Vijećnicu, a koji bi gradske vlasti uskoro mogle promijeniti jer, kako kažu, asocira na kolektivnu odgovornost jednog naroda. Historičari se slažu s promjenom, ali šta bi moglo pisati na novoj ploči, još niko ne zna.

Priču o promjeni natpisa na ploči koja već tri godine stoji na obnovljenoj Vijećnici pokrenuo je gradski vijećnik Miro Lazović. Pitali smo ga šta je razlog njegove inicijative, a ovaj sociolog nam odgovara kako se moraju prihvatiti stvarne historijske činjenice. Tako Lazović smatra kako se na Vijećnici moraju navesti stvarni akteri koji su zapalili ovu građevinu, a to su, rekao nam je, pripadnici vojske samoproglašene Republike Srpske.



Husnija Kamberović, ugledni historičar i profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu slaže se s Lazovićem.



"Činjenica je da se taj natpis sakriva kad nam u posjetu dolaze srbijanski zvaničnici. Svjedočili smo tome kada je Sarajevo posjetio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Gore od toga što se na tom natpisu za zločine doista optužuje jedna čitava zajednica, jeste to što je neko predložio takav natpis i da je on uopće završio na Vijećnici. Ako već stoji takav kakav jeste, ne treba ga prikrivati, a ako ga treba prikrivati, očito postoje dobri razlozi za njegovu promjenu. To pokazuje jednu konfuziju u našim strukturama vlasti gdje se ne zna ko pije, a ko plaća. Velike odluke se lome preko koljena i takva jedna formacija onda završi na Vijećnici. Moramo uzeti u obzir činjenicu da takav natpis vrijeđa veliki broj ljudi koji su zajedno s nama u Sarajevu branili grad, a koji jesu pripadnici srpske nacionalne zajednice, ali i naši sugrađani", naglasio je Kamberović.



Bh. historičar kaže kako bi morao dobro razmisliti šta bi napisao na ulazu u Vijećnicu, a da pri tome ne bude uvredljivo. Siguran je u to, govori nam, da nova formacija mora biti kratka, jasna i efikasna.



"Moramo napisati nešto što će prenijeti poruku da Vijećnica nije sama izgorjela, već da su je zapalili pripadnici one vojske koja je napala Sarajevo. Očito je u tim redovima koji su bombardirali Sarajevo bilo ljudi ne samo iz BiH, već i izvan naše zemlje. Treba to sve uzeti u obzir", kazao nam je Kamberović.



Historičarke Zilha Mastalić-Košuta i Merisa Karović-Babić, više stručne saradnice Instituta za istraživanje zločina Univerziteta u Sarajevu, prvobitnu formulaciju natpisa na Vijećnici ne smatraju pogrešnom, ali slažu se da su potrebne promjene.



"Budući da na spomen-ploči nije navedena formulacija 'srpski narod' nego srpski zločinci, dakle pojedinci iz tog naroda koji su činili zločine, smatramo da autori prvobitnog i postojećeg teksta na spomen-ploči nisu pogriješili u samoj formulaciji, odnosno da nisu imali za cilj generalizirati nijedan narod u izvršenju određenih zločina, jer je opće poznata činjenica da su se mnogi pripadnici srpskog naroda ograđivali i javno protivili rušenju i uništavanju Sarajeva kao i ubijanju njegovih stanovnika. No, iza ovog i brojnih drugih zločina u BiH stoje konkretni počinioci sa svojim naredbodavcima, koji su izdavali takve naredbe. To je odveć poznato i ko su oni. Stoga, mislimo da bi se na ploči trebao staviti konkretniji naziv političkih i vojnih formacija koje stoje iza toga nedjela, spaljivanja Nacionalne i Univerzitetske biblioteke BiH", smatraju bh. historičarke.



Kako dalje kažu, u postojećem natpisu potrebno je promijeniti termin "srpski zločinci".



"Najlogičnije bi bilo da se 'srpski zločinci' zamijeni pojmovima 'pripadnici SRK VRS/ VJ', a to su pripadnici Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske/ Vojske Jugoslavije, koji su bili direktni izvršitelji zločina, a u skladu sa strateškim planovima političkih i vojnih struktura iz SRJ i RS", kazale su nam Mastalić-Košuta i Karović-Babić.



Određene grupe građana iz Sarajeva već su se žalile kako neće dozvoliti skidanje sadašnje ploče s Vijećnice. Mnogi putem društvenih mreža komentarišu kako natpis ne "etiketira srpski narod, niti znači da su svi Srbi zločinci".



Hoće li inicijativa vijećnika Lazovića značiti i novu ploču na Vijećnici, pokazat će nam konačna odluka komisije sastavljene od historičara, kolegija Gradskog vijeća te nadležnih institucija za očuvanje nacionalnih spomenika iz Kantona Sarajevo i Federacije BiH. Novi natpis na najljepšoj zgradi iz austrougarskog perioda u BiH sigurno neće promijeniti ono što se dešavalo 1992., a da li će pokrenuti nove rasprave i inicijative, ostaje da vidimo.