Hirurzi Tanović, Bećirbegović i Maksić napuštaju KCUS i prelaze u Opću bolnicu

Hirurzi Klinike za ortopediju i traumatologiju Semin Bećirbegović, Senad Maksić i Hasan Tanović napuštaju Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i prelaze u Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš, potvrdio je Tanović za Klix.ba.

Hirurzi Klinike za ortopediju i traumatologiju Semin Bećirbegović, Senad Maksić i Hasan Tanović napuštaju Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i prelaze u Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš, potvrdio je Tanović za Klix.ba.

Ističe da iste namjere imaju i doktori Ismet Gavrankapetanović, Mirza Biščević i Mehmed Jamakosmanović te da je njihova odluka posljedica lošeg odnosa menadžmenta KCUS-a prema uposlenicima i neadekvatni uslovi za rad."U Općoj bolnici je bio raspisan konkurs i doktori Bećirbegović, Maksić i ja smo se prijavili. Zahvaljujući razumijevanju menadžmenta Opće bolnice nastavit ćemo raditi u toj zdravstvenoj ustanovi. Rezultat je to dešavanja u posljednja sva mjeseca, ali i ranije, loših uslova za rad, ušteda, odnosa među kolegama, odnosa menadžmenta prema uposlenicima. Zbog ukazivanja na te probleme izloženi smo stalnom pritisku i mobingu. Sve to je, uz lošu međuljudsku atmosferu, utjecalo i na pružanje pažnje pacijentima. Najbolji način za sve je da se sklonimo iz te sredine. U skorom periodu idemo nas trojica, a nakon toga i Gavrankapetanović, Biščević i Jamakosmanović", kazao nam je Tanović.Ističe da su svoje poteze najavljivali menadžmentu KCUS-a, ali da direktnih razgovora nije bilo."Kažnjenička sistematizacija uslijedila je nakon iznošenja javnog mišljenja i mi se osjećamo ugroženo. Nezadovoljni smo situacijom i ne želimo da se to odražava na nas i pacijenate. Ovu su drastične odluke, ali su one najbolje za sve. Ne želimo da nas optuže za privatnu praksu i da ne želimo da se posvetimo pacijentima, zato smo odabrali Opću bolnicu. Ne napuštamo pacijente, samo idemo u ustanovu gdje nam mogu biti osigurani bolji uslovi i gdje nećemo biti suočeni s bojazni da će nam se nešto loše desiti. Izgubili smo povjerenje u upravljačke strukture na KCUS-u i u kolege koje su na najmanji pritisak povukle riječ i izdale nas u našoj borbi", zaključio je Tanović.Podsjećamo, hirurzi Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS-a početkom septembra su organizovali konferenciju za medije na kojoj su upozorili da pacijenti trpe zbog Uprave i da oni neće biti saučesnici u zločinu.