HDZ BiH nema podršku političkih stranaka za odgađanje izbora 2018. godine

Većina parlamentarnih stranaka na državnom nivou smatra kako je HDZ-ovo uslovljavanje održavanja općih izbora 2018. godine izmjenama Izbornog zakona u BiH neosnovano. Iz SDA upozoravaju da Centralna izborna komisija (CIK) BiH mora u skladu sa zakonima raspisati izbore bez obzira na političku situaciju u zemlji.

Šefik Džaferović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Mirsad Mešić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Visoki predstavnika Valentin Inzko (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Lazar Prodanović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović (SDA) kazao je za Klix.ba da nije moguće odgoditi održavanje izbora 2018. godine."Opći izbori moraju se održati u 2018. godine kako je to propisano Izbornim zakonom BiH. Nakon isteka ovog četverogodišnjeg mandata pitanje mandata je ustavna kategorija i Izborni zakon to precizno definiše. Svaka priča o odlaganju izbora je nešto što je neutemeljeno. Opći izbori jednostavno moraju biti održani kako je to propisano Izbornim zakonom BiH, odnosno u oktobru 2018. godine", rekao je Džaferović.Dodao je da izborni proces u BiH nije moguće uslovljavati ničim, a posebno ne izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH."Mi imamo važeći Izborni zakon na snazi prema kojem će se održati izbori 2018. godine. BiH treba da implementira odluke Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH i mi smo u Parlamentarnoj skupštini BiH formirali zajedno sa Vijećem ministara i Centralnom izbornom komisijom interresornu radnu grupu koja treba da pripremi izmjene i dopune Izbornog zakona", kazao je Džaferović.Istakao je da će novo rješenje omogućiti implementaciju odluka, a na drugoj strani i moguća poboljšanja izbornog procesa."Rad te grupe i eventualne izmjene Izbornog zakona BiH ne mogu uslovljavati izbore. Dobro bi bilo da interresorna grupa to uradi na zadovoljavajući način i da Parlamentarna skupština BiH usvoji, ali ako toga i ne bude, izbora u BiH će biti onako kako su oni i propisani", rekao je Džaferović.Predsjednik Kluba SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mirsad Mešić kazao nam je da je uvjetovanje izbora 2018. godine samo nastavak siledžijske politike HDZ-a BiH."HDZ BiH će zarad ostvarivanja svojih političkih ciljeva žrtvovati kompletnu BiH. Nema nikakvih opravdanja za osporavanje izbora u 2018. godini frustracijom izazvanom neostvarivanjem svojih ciljeva", kazao je Mešić.Kako kaže, HDZ BiH je dio vlasti na državnom nivou i oni imaju svoje koalicione partnere sa kojim moraju razgovarati o izmjenama Izbornog zakona BiH."Oni nažalost ne razgovaraju već prepadaju javnost i izazivaju krize te na taj način pokušavaju ostvariti svoje političke ciljeve. Politički ciljevi se rješavaju u Parlamentarnoj skupštini BiH, a nikako ucjenjivanjem", rekao je Mešić.Ovim povodom kontaktirali smo i Ured visokog predstavnika međunarodne zajednice (OHR) BiH iz kojeg su nam kazali da vlasti moraju osigurati nesmetano održavanje izbore u zemlji."Odgovornost je stranaka i vlasti u Bosni i Hercegovini da omoguće provođenje relevantnih odluka Ustavnog suda, koje su konačne i obavezujuće, te da osiguraju neometano održavanje izbora", istakli su iz OHR-a.Zastupnik SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Lazar Prodanović smatra da bi BiH trebala poduzeti sve korake kako bi se ispoštavala odluka Evropskog suda za ljudska prava o izboru članova Predsjedništva BiH i delagata za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH."Imamo i najnoviju odluku Ustavnog suda koja se odnosi na izbor delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH, a koja se direktno održava na izbor delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH", rekao je Prodanović.Prodanović je član interresorne grupe koja je zadužena za izmjene Izbornog zakona BiH, a kako nam je kazao interresorna grupa već je dobila i tu odluku Ustavnog suda BiH od članova oba doma kolegija Parlamentarne skupštine BiH."Mi bi trebali 14. marta da imamo sjednicu kako bi se dogovorili o aktivnostima interresorne radne grupe. Nadam se da će se stvoriti ambijent kako bi se došlo do rješenja. On najviše zavisi od mogućeg kompromisa SDA i HDZ-a BiH", kazao je Prodanović.Istakao je da je SNSD spreman da podrži sva rješenja u skladu sa njihovim ranijim stavovima o izboru članova Predsjedništva BiH kao i delegata u Domu naroda."Jako važna je i implementacija odluke o izborima u Mostaru kako bi konačno lokalni izbori nakon toliko vremena bili održani", rekao je Prodanović.Podsjetio je da su Evropski parlament i Vijeće Evrope ranije uslovljavali BiH održavanjem izbora zbog nesprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava."Bilo je prijetnji da se izbori 2014. godine neće održati, ali su oni održani. Nadam se da ćemo ispuniti svoj dio obaveza. U izborni proces nije dobar i česti izborni procesi usporavaju reformske procese političara", kazao je Prodanović.On se dotakao i izmjene Ustava BiH s obzirom na to da implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava podrazumijeva i promjenu najvišeg pravnog akta zemlje."Potrebno je mnogo više političkog dijaloga i spremnosti da se dođe do zajedničkog rješenja. Nije dobro ukoliko dođe do odgađanja izbora, ali mi ni u redovnim izbornim procesima nismo dobili ništa što je dobro za građane BiH", rekao je Prodanović.Prodanovića smo pitali da li prijetnje HDZ-a BiH predstavljaju pritisak na Centralnu izbornu komisiju (CIK) BiH koja je zadužena za raspisivanje izbora."Različiti su pritisci na CIK. Oni moraju biti spremni da očuvaju svoj dignitet. Česti su pritisci političara i u proteklom periodu mi smo imali priliku vidjeti pritiske bošnjačkih političara na CIK. Bez obzira na pritiske oni bi trebali raditi u skladu sa zakonom. Nemoguće je nešto odlužiti ukoliko se ne donese odluka o odgađanju ili spajanju izbora", zaključio je Prodanović.Podsjećamo, zamjenica predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto nedavno je izjavila kako smatra da je upitno održavanje izbora 2018. godine ako ne bude izmijenjen Izborni zakon BiH."U slučaju da ne dođe do izmjena Izbornog zakona BiH, moguće je dovesti u pitanje održavanje izbora 2018. godine. Ono što mogu reći iz dosadašnjih razgovora jeste da od drugih političkih predstavnika, izuzev deklarativnog stava, nije baš ostavljen ustisak da se želi nešto konkretno napraviti i promijeniti", rekla je Krišto.