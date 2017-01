Hamdija Fejzić: Za incident u Srebrenici najodgovorniji je Sadik Ahmetović

Smijenjeni predsjednik Općinskog odbora SDA Srebrenica Hamdija Fejzić optužio je Sadika Ahmetovića za glavnog krivca za incident koji se dogodio u nedjelju u Srebrenici, kada je došlo do verbalnog napada na sjednici Povjereništva SDA za Srebrenicu.

Smijenjeni predsjednik Općinskog odbora SDA Srebrenica Hamdija Fejzić optužio je Sadika Ahmetovića za glavnog krivca za incident koji se dogodio u nedjelju u Srebrenici, kada je došlo do verbalnog napada na sjednici Povjereništva SDA za Srebrenicu.

"Žalim što je došlo do incidenta na kojem je prekinut sastanak Povjereništva SDA. Članovi i simpatizeri SDA, povratnici u Srebrenicu su izrevoltirani svim dešavanjima, manipulisanjem i širenjem dezinformacija grupe odbornika, te na kraju i odlukama organa stranke SDA. Ljudi koji su reagovali kako su reagovali i prekinuli sastanak nisu izmanipulisani, nisu ni rulja kako ih neki nazvaše, nego su to čestiti i pošteni ljudi koji žive u Srebrenici i srebreničkim selima. Oni imaju pravo da iskažu svoj stav i izraze svoje nezadovoljstvo", kazao je Fejzić.



Dodaje da je grupa odbornika koju čine Alija Tabaković, Almir Dudić, Nedib Smajić i Almir Muminović izneseno niz neistina na njegov račun, poručivši da će svoja prava zaštiti putem legitimnih organa.



"Istina i neosporna činjenica je da je ova grupa odbornika zajedno sa Sadikom Ahmetovićem svojim iznošenjem neistina, manipulacijom i predstavljanjem sebe kao jedinim istinskim zaštitnicima Bošnjaka u Srebrenici, a druge nazivajući izdajnicima, doprinjela incidentu. Bitno je pomenuti i to da do fizičkog obračuna ne bi došlo da 'osoba koja se slučajno zadesila' kako navodi Ahmetović, a koje je na poziv Tabakovića i Ahmetovića došlo u prostorije Medžlisa IZ Srebrenica u kome se održavao sastanak gdje je situacija bila potpuno smirena i na nagovor gore pomenutog dvojca fizički napao jednog od članova mjesnog odbora SDA Srebrenica, što je izazvalo fizički obračun", naglašava Fejzić.



Dodaje da nisu istiniti navodi da je iznio prijetnje i upućivao psovke bilo kome, a pogotovo ne odbornicima prisutnim na sastanku.



"Želim obavijestiti javnost da je ovo nastavak kampanje Sadika Ahmetovića koju je započeo odmah nakon mog izbora na mjesto predjednika OO SDA Srebrenica, odnosno kada je shvatio da bez pozicije koju je predhodno imao u OO SDA Srebrenica ne može obezbijediti kompenzacijsko mjesto na listi za državni parlament za Opće izbore 2018 godine, što govori da su Ahmetoviću lični interesi na prvom mjestu. Prvi čin Ahmetovićeve kampanje protiv mene je započeo direktnim učestvovanjem u izazivanju sukoba sa Ćamilom Durakovićem sada već bivšim načelnikom opštine Srebrenica 2015. godine. Nastavak negativne kampanje uslijedio je u predizbornom periodu pred Lokalne izbore 2016. godine kada je Ahmetović zajedno sa Tabakovićem i Adibom Đozićem, koristeći svu infrastrukturu Islamske zajednice u Srebrenici i šire, glasačima davao jasne upute da ne glasaju za nosioca liste (tj. mene), te su sve resurse usmjerili ka cilju mog poraza na izborima, a nikako da su tu snagu usmjerili na pobjedu kandidata za načelnika opštine Ćamila Durakovića. Naprijed navedeno govori da je pomenuti trojac još prije izbora znao da su Bošnjaci izgubili načelnika opštine, a u prilog tome ide i činjenica da je dva dana uoči izbora Ahmetović napisao tekst o gubitku Srebrenice. To je dovoljan dokaz da je i sam učestvovao u izdaji Srebrenice", navodi se u saopćenju Fejzića.



Kazao je da su neposredno nakon izbora Sadik Ahmetović i Alija Tabaković vršili direktne pregovore sa srpskim predstavnicima oko formiranja vlasti tražeći učešće samo 30 posto u vlasti.