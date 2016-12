Gradsko vijeće Zenice izglasalo oporezivanje kladionica, vlasnici najavili zatvaranje poslovnica

Gradsko vijeće Zenice na današnjoj sjednici izglasalo je povećanje komunalnih taksi, među kojima je oporezivanje kladionica, ali ista odluka neće biti primijenjena na kablovske operatere.

Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba

Današnja sjednica izazvala je mnogo pažnje javnosti, ali i vijećnika koji su je otvorili brojnim pitanjima i inicijativama. Najzanimljivija tačka dnevnog reda bila je donošenje odluke o izmjenama komunalnih taksi. Klub vijećnika SDA tražio je da se iz danas usvojene odluke izbaci član 5. koji obuhvata telekom operatere, što je usvojeno.Prema usvojenom prijedlogu, kladionice će plaćati i do 50.000 KM po uplatnom mjestu. Iz kladionice Premier najavili su da će ovo značiti zatvaranje njihovih poslovnica u Zenici."Naše će poslovanje na području Zenice ubuduće biti nemoguće, odnosno troškovi i nameti premašuju zaradu i dobit pa se nikakvom ekonomijom ne može naći pozitivna strana priče spomenute Odluke", saopćili su iz kladionice Sport Plus.Današnjim glasanjem u Gradskom vijeću Zenice kladionice će u narednom periodu biti dodatno oporezovane, iako su vlasnici kladionica pisali gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću da time krši odluku Ustavnog suda.Prije glasanja Kasumović je kazao kako neće dozvoliti da kladionice zarađuju veliki novac u Zenici, a da oporezivanje ne prođe."Vi glasajte kako hoćete, a ja vas samo upozoravam. Nemoralno je meni kao ekonomisti pričati o Ustavnom sudu. Ja nikada ne pričam o nekim stvarima o kojima ne znam. Ja sam svjestan i građani su isto svjesni da je BH Telecom pod vlasti SDA. Moje je da poduzimam aktivnosti koje su bitne za ovaj grad i njegove građane. Ja sam svjestan da ogromne pare hodaju. Znate li koliki je promet kladionica? Ukoliko ste vi za to da im još damo, izdvojite iz budžeta da im još damo. Ja to neću dozvoliti", izjavio je Kasumović.Nakon sjednice i djelomičnog izglasavanja odluke o novim porezima, Kasumović je kazao kako je oporezivanje telekom operatera samo odgođeno do naredne sjednice."Uvođenje taksi za telekom operatere nije prošlo, ali do naredne sjednice ću sve ostalo posložiti", izjavio je Kasumović.Na današnjoj sjednici raspravljano je i o Gradskoj kafani, pri čemu su vijećnici izlagali svoje prijedloge za njenu obnovu, a upućene su i brojne inicijative za poboljšanje života i okoline u Zenici.