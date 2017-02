Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić naložio je rušenje dva nelegalno izgrađena sprata zgrade u centru Bihaća čiji je investitor kompanija Elhana d.o.o., potvrđeno je za Klix.ba u Gradskoj upravi.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić naložio je rušenje dva nelegalno izgrađena sprata zgrade u centru Bihaća čiji je investitor kompanija Elhana d.o.o., potvrđeno je za Klix.ba u Gradskoj upravi.

Rješenje

Tokom političke kampanje, gradonačelnik Šuhret Fazlić bio je jedan od najglasnijih zagovornika uvođenja reda i zakonitosti u oblasti gradnje i prostornog uređenja u Gradu Bihaću. S obzirom na to da se brojni nelegalno izgrađeni spratovi u centru Bihaća većinom nalaze na objektima lokalnih moćnika bliskih politici, mnogi su smatrali da Fazlić neće biti u stanju da ispuniti svoja obećanja.Međutim, gradonačelnik Bihaća je, čini se, odlučio održati riječ, pa je tako prije nekoliko dana Služba za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove Grada Bihaća izdala Rješenje investitoru Elhana d.o.o. Bihać za rušenje dva nelegalno izgrađena sprata na objektu koji je trenutno u izgradnji u centru Bihaća.Naime, 2015. godine firma Elhana d.o.o. Bihać dobila je kao investitor dozvolu za gradnju objekata spratnosti Po+P+1+M u ulici Gazi Husrev-begova u užem gradskom jezgru. Međutim, prilikom radova, investitor je nelegalno izgradio još dva sprata koja, kako je vidljivo iz Rješenja, sada mora srušiti u roku od 90 dana, u suprotnom će Grad Bihać to uraditi o trošku investitora.Navedenom investitoru, prema informacijama iz Gradske uprave, već je uručen prekršajni nalog i kazna u iznosu od 5.000 i 1.500 KM i po drugom osnovu, odnosno zato što je kao vlasnik preduzeća Bihaćka trgovina, odnosno vlasnik i starog objekta koji se nalazi uz novoizgrađeni, na istom izveo značajne građevinske zahvate poput skidanja krovišta, rušenja zidova, rušenja stubišta i izgradnje nove betonske ploče, tj. radova koji zahtijevaju izdavanje građevinske dozvole, a da je nadležnoj službi prijavio samo renoviranje.Kontaktirali smo i gradonačelnika Šuhreta Fazlića koji nam je rekao da je prije nekoliko dana imao sastanak sa arhitektima i projektantima Grada Bihaća, gdje je zaključeno da je izgled stare jezgre Bihaća u arhitektonskom smislu trajno narušen."Za to nije odgovoran Šuhret Fazlić, ali jesam odgovoran da pokušamo spasiti ono što se spasiti može i da one koji su namjeravali graditi mimo propisa, pravnim putem natjeramo da uđu u okvire zakonitosti. Tu se uopšte ne radi o političkom revanšizmu, niti bilo čemu sličnom, kako neki ljudi to shvataju. Nekoliko puta sam ponovio da mene ne zanima ko su vlasnici tih objekata, mene ne motivišu oni, radi se isključivo o principu i poštivanju propisa i zakona ovog grada i države", istakao je Fazlić.On kaže da su se neki ljudi u gradu navikli ponašati kao da pravila za njih ne važe."Ja nikad neću predlagati izmjene urbanističkih i drugih planova kako bi na taj način nekom ozakonio nešto što je napravio nezakonito, jer to ulazi u domen koruptivnih radni. S druge stane, gdje god postoji mogućnost da se nešto legalizuje u okvirima postojećih planova, to je prilika da Grad ostvari dodatne prihode i radit ćemo na tome", rekao nam je Fazlić.U proteklom periodu, urbicid je često pominjan pojam u Gradu Bihaću, a borba protiv te pojave našla se i u platformi koju su potpisale stranke GS, SDP, ASDA i DF prilikom formiranja programske koalicije u Bihaću nakon lokalnih izbora. Da li će se nova gradska vlast nastaviti boriti u skladu sa prethodno utvrđenim principima, pokazat će naredni period.