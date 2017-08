Predstavnici osam nevladinih organizacija iz Goražda ponovo su danas digli svoj glas protiv, kako tvrde, nezakonite smjene sada već bivšeg direktora Centra za socijalni rad Elvira Praše, o čemu je Klix.ba ranije pisao.

Predstavnici osam nevladinih organizacija iz Goražda ponovo su danas digli svoj glas protiv, kako tvrde, nezakonite smjene sada već bivšeg direktora Centra za socijalni rad Elvira Praše, o čemu je Klix.ba ranije pisao.

Predstavnici osam nevladinih organizacija iz Goražda, udruženja "Biser" i "Sehara", Udruženja civilnih žrtava rata, zatim slijepih i slabovidnih osoba, Udruženja za pomoć mentalno retardiranim osobama, kao i Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije cerebralne paralize i distrofije te Udruženja socijalnih radnika BPK Goražde i Kuće "Seka" su na konferenciji za medije još jednom zatražili preispitivanje zakonitosti odluke o smjeni Praše, koja je dan ranije i zvanično dostavljena te je obavljena primopredaja dužnosti.



Predstavnici udruženja ogorčeni su zbog činjenice da Vlada BPK nije uvažila glas i upozorenja osoba koje pripadaju najosjetljivijim kategorijama društva.



"On je za šest mjeseci pokazao pravo lice, da je spreman raditi i doprinijeti boljem sutra svim osobama koje su u stanju socijalne potrebe. Iako smo upoznali i vladu i premijera (op.a. Emira Okovića) o tome da je ovaj čovjek zaslužio da bude tu, oni nisu uvažili ni naše proteste, ni dogovore. Smijenili su direktora, a evo vidite koliko ovdje ima osoba, sve osobe predstavljaju još 50 ili 150 ljudi koji su u stanju socijalne potrebe. Vlada bi morala to imati u vidu", izjavio je Rašid Borovac, predsjednik Udruženja slijepih i slabovidnih osoba BPK Goražde.



Postupcima vlade ogorčeni su i predstavnici Kuće "Seka" iz Goražda.



"Nadali smo se da s ovom mlađom ekipom u vladi imamo konstruktivne razgovore i imali smo osjećaj da oni razumiju stvari te da su spremniji saslušati i nas i narod, ali smo šokirani i razočarani. Što se tiče Praše, on je za mene još uvijek direktor dok se sve ne završi na sudu. Odlično smo sarađivali, uveli neke inovacije, radili na novim projektima. S njim je Centar za socijalni rad procvjetao jer nije radio za nekog drugog, nego za obične ljude koji imaju potrebe. I da se ovdje ne radi o njemu, ja mislim da je način na koji je smijenjen direktor apsolutno nezakonit. Mi tražimo da se ovo istraži i da odgovorni budu kažnjeni", ističe Gabriele Muller, predstavnica Kuće "Seka" u Goraždu.



Ona je najavila da će o svemu obavijestiti međunarodne organizacije. Također, Koordinacija udruženja najavljuje da će istrajati u traženju odgovora od nadležnih institucija, a ukoliko ih u narednih 15 dana ne budu dobili, najavljuju mirne proteste pred zgradom Vlade Kantona.



"Iznenađeni smo smjenom direktora i radom Vlade BPK, jer smo prošlog petka bili kod premijera. Nažalost, ministrica Sabira Bešlija i ostali nisu bili prisutni. On se osjećao bespomoćno, međutim saznali smo da je u međuvremenu ipak došlo do razrješenja i da je Vlada potpisala smjenu. Uputili smo dopise sa zahtjevom da se provjeri zakonitost izbora novog upravnog odbora i smjene direktora. Čekat ćemo 15 dana da dobijemo odgovor, nadam se da će se neko iz svih ovih institucija udostojiti da odgovori, a ukoliko ne dobijemo odgovor, narednih dana ćemo vjerovatno pripremiti mirne proteste. Ići ćemo do zadnjeg, jer ovo je dno dna. Ovdje se više ne radi ni o direktoru, već o načinu na koji se sve radi u jednoj javnoj instituciji. To je danas Centar za socijalni rad, sutra će biti neka druga javna ustanova, prekosutra sljedeća, jednostavno njihov način rada je stvarno katastrofa", smatra Mersiha Nogo Pecikoza iz Udruženja oboljelih od raka dojke i drugih malignih oboljenja "Biser" Goražde.