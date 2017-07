Upravni odbor Centra za socijalni rad BPK Goražde donio je odluku o smjeni direktora ove ustanove Elvira Praša, a na njegovo mjesto imenovana je Mediha Jašarević Hodžić.

Upravni odbor Centra za socijalni rad BPK Goražde donio je odluku o smjeni direktora ove ustanove Elvira Praša, a na njegovo mjesto imenovana je Mediha Jašarević Hodžić.

Ovu informaciju potvrdio nam je Prašo čiji su pokušaj smjene 11. jula ove godine spriječili radnici Centra za socijalni rad i okupljeni predstavnici nevladinih udruženja među kojima i predstavnici boraca koji su se i danas okupili u kancelariji direktora, čekajući daljni razvoj situacije. Do primopredaje još uvijek nije došlo niti je Prašo od kantonalne vlade dobio pismenu obavijest o razrješenju.



"Ovo je samo nastavak onog što se dešavalo 11. jula. Jučer sam faksom dobio rješenje o imenovanju novog privremenog UO na čelu sa predsjednikom Mirsadom Dizdarom, čovjekom sa srednjom školom koji pravi kafe u kantonu i koji nema apsolutno nikakvog iskustva u oblasti socijalne politike. Ubrzo je Mirsad Dizdar lično donio odluku o mom razrješenju sa pozicije direktora i odluku o imenovanju nove osobe. Ja ne znam kada je i na koji način upravni odbor zasjedao između dvije sjednice vlade. Ja sam razgovarao sa dva člana upravnog odbora iz reda uposlenika, niko od njih nije prisustvovao sjednici niti ih je ko pozvao, izgleda da je predsjednik sam sa sobom održao sjednicu. Cijelo vrijeme pokušavam dobiti potvrdu informacije da je vlada dala saglasnost na moju smjenum. Pokušavam da dobijem bilo koga, premijera, resornu ministricu ili sekretara vlade, niko se ne javlja. Ja sam u međuprostoru, ne znam na koji način da postupam i šta da radim", izjavio je za Klix.ba Elvir Prašo.



Prašo tvrdi kako nije pristao na ranije ucjene i prijetnje koje su navodile na zloupotrebu budžetskih i sredstava od donatora te da nisu istinite tvrdnje da je izmanipulisao uduženja i nevladine organizacije kako bi mu dali podršku.



"Prijetnje su stizale od ljudi koje su me sretali na ulici, koji su mi govorili da će me smijeniti i da ću proći gore od Delile Klovo. Vjerovatno je prije mene bilo drugih Elvira Praša i sličnih situacija, ali smatram da je ova podrška jedan vid općeg građanskog nezadovoljstva prema načinu rada, ugnjetavanju ljudi i stvaranju nekog geta i podređenosti. Mene su prema odluci smijenili zbog neusvajanja izvještaja za prošlu godinu a ja sam stupio na dužnost u januaru 2017. godine, da bi u odluci naveli da se smjena onosi na funkciju, a ne na ime, tako da sam odgovaran za nešto gdje nisam ni bio. Također su mi pripisali da sam fizički napao bivšeg predsjednika upravnog odbora. Hvala Bogu pa je bila policija koja je utvrdila da se to nije desilo.Ovo je samo njihova bojazan od reakcije ljudi pa su odgađali sjednice da bi jučer to uradili na ovakav način. Interesantno je da je izvještaj za 2016. godinu usvojila tadašnja predsjednica upravnog odbora Sabira Bešlija, sadašnja ministrica socijalne poltike, koja je na sjednici Skupštine kantona, kada je izvještaj razmatran, napustila sjednicu da bi se odmah poslije vratila nakon što izvještaj nije dobio potrebnu većinu. Ista ta ministrica je imenovala Upravni odbor koji mene smjenjuje za izvještaj koji je ona usvojila kao predsjednica Upravnog odbora. Ja bih volio da mi neko objasni kako je to moguće i po kojim pravnim propisima. Ako oni utvrde da je to legalno i pravno ja ću svoju diplomu odmah baciti sa mosta u Drinu još danas", izjavio je Prašo koji najavljuje i pokretanje tužbi.



On dodaje da su u istom danu imenovali upravni odbor, organizovali smjenu i istog dana vlada dala saglasnost.



Novoimenovani predsjednik Upravnog odbora Centra za socijalni rad Mirsad Dizdar nije želio odgovarati na pitanja novinara u vezi najnovijih događaja u Centru za socijalni rad, kao ni aktuelna miistrica socijalne politike Sabira Bešlija, koja nam je kratko kazala da rješenja još nisu gotova, te da prije toga ne želi bilo šta komentarisati već nas je uputila na premijera BPK Goražde Emira Okovića.



"Vlada je jučer održala tri sjednice i između ostalog po prijedlogu resornog ministarstva su bila kadrovska pitanja. Ono što ja zaista imam potrebu istaći jeste da trenutno djelujemo u jako složenim političkim odnosima gdje participira dosta političkih subjekata, a Zakon o organizaciji lokalne uprave daje široka ovlašetnja resornim ministarstvima i odgovornosti", izjavio je Oković, ističući da je u skladu s tim i ministarstvo socijalne politike predložilo jednu takvu odluku.



Premijer Oković nam nije mogao dati odgovore na pitanja gdje je i kada održana sjednica Upravnog odbora Centra za socijalni rad i da li je sve urađeno zakonito.



"Kod obrazlaganja odluke resorno ministarstvo je stajalo iza svog prijedloga oko ispunjavanja svih formalnih pretpostavki kandidovanja tačke na sjednici vlade. Svaka odluka je podložna preispitivanju kako sudskih tako i upravnih organa tako da i ova odluka može biti podložna jednom postupku što je sasvim normalno i što omogućuva zakonitost rada bilo kojeg organa. Više informacija možete dobiti u okviru resornog ministarstva", kazao je Oković.



Na pitanje da li je smjena direktora uslovljavala rad kantonalne vlade od strane koalicionih partnera, Oković je odgovorio da sjednica nije bilo u proteklih 15-tak dana te da rad vlade između ostalog proizilazi iz konsenzusa i političkih partija koje participiraju u vlasti.



Osim Elvira Praša, smijenjen je i Nedim Čolo, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde kojem je to za sada tek usmeno rečeno. Čolo nam je kazao da je o smjeni usmeno obaviješten no da pismeno rješenje o tome još uvijek nije dobio.



Saznajemo da u ovom trenutku u zgradi Vlade kantona traje sastanak premijera Emira Okovića i predstavnika udruženja koji su nezadovoljni smjenom direktora.