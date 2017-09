Obilježavanje 68. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine upriličeno je večeras u Sarajevu, a ambasadorica Republike Kine u BiH Chen Bo istaknula je na prijemu veliki razvoj odnosa između Kine i BiH kao i to da je u proteklih dvanaest mjeseci BiH zabilježila stabilan ekonomski rast i načinila korake na evropskom putu.

"U aprilu je u Mostaru bilo veliko prisustvo kineskih biznismena. Sajam poljoprivrednih proizvoda i vina 16+1 održan je u okviru Mostarskog sajma. U maju, bh. delegacija je učestvovala u Forumu Pojas i Put za međunarodnu saradnju i potpisala Memorandum o razumijevanju za saradnju kineske vlade i Vijeća ministara BiH u okviru Pojasa i Puta. Deset dana kasnije, u Sarajevu je najavljeno osnivanje Centra za razvoj i promociju Pojasa i Puta u Bosni i Hercegovini. U prvih sedam mjeseci ove godine trgovinska razmjena Kine i BiH iznosila je 73,531 milion dolara, 26 posto više u odnosu na isti period prošle godine", naglasila je.



Prema njenim riječima, od januara do jula ove godine, Bosnu i Hercegovinu posjetilo je 16.138 kineskih turista, što je za 120 posto više nego u istom periodu 2016. godine.



Istakla je da Kina podržava održavanje četvrte konferencije na visokom nivou o turističkoj saradnji u okviru 16+1, u Sarajevu do kraja ove godine.



"Pregovori dvaju ministarstava vanjskih poslova o daljim viznim olakšicama su u toku. Predviđamo široke izglede za turističku saradnju naših država", naglasila je.



Ambasadorica Republike Kine u BiH Chen Bo na prijemu je naglasila i to da Termoelektrana Stanari, koju je sagradila kineska kompanija, radi punim kapacitetom već 360 dana, tokom kojih je proizvela preko 2,2 milijarde kilovat sati struje.



Dodala je da su zaključeni pregovori oko kredita i garancija za Blok 7 Termoelektrane Tuzla i kineska kompanija je spremna da počne s gradnjom u skoroj budućnosti.



Ambasadorica Chen Bo večerašnji prijem iskoristila je da zahvali bh. partnerima za njihovu pomoć, ali i kolegama iz diplomatskog kora za podršku, kao i svim Kinezima koji žive i rade u ovoj državi koji su neumorno radili na razvoju odnosa Kine i BiH.



Na prijemu je naglasila i to da je u proteklih dvanaest mjeseci u Kini zabilježen veliki razvoj. Održana je srednja brzina ekonomskog rasta, a rast od 6,9 posto u prvoj polovici ove godine nadmašio je očekivanja. Otvoreno je 7,35 miliona radnih mjesta. Uz to, kineski obrazac rasta više se fokusira na kvalitetu i učinkovitost.



Svečanom skupu prisustvovali su predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović i druge zvanice iz političkog i javnog života BiH te dipilomatskog kora.



Obilježavanje 68. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine počelo je intoniranjem himni dvije države, a postavljena je i prigodna izložba.