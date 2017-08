Gluhaković se oglušio na glas obespravljenih: Budžetskim novcem kupio još jednu limuzinu

Samo mjesec i po nakon što je kupilo luksuzni automobil vrijedan skoro 115. 000 KM, Ministarstvo trgovine i turizma RS, na čijem se čelu nalazi Predrag Gluhaković, nabavilo je još jedno vozilo od 95. 000 KM, piše Capital.ba.

Tako je Ministarstvo trgovine i turizma za manje od dva mjeseca na nove četvorotočkaše potrošilo više od 200.000 KM.Najnoviji tender dokaz je da ministri ne namjeravaju da prestanu da kupuju skupe automobile, iako su rupe u budžetu svakim danom sve veće.Gluhakovića očigledno ne brine mnogo to što su Robne rezerve propale, kao ni to što je Olimpijski centar "Jahorina" na izdisaju, pa se posvetio obnavljanju voznog parka.Prema dokumentaciji koja je u posjedu portala Capital.ba , Gluhakovićevo ministarstvo novi automobil kupilo je od firme "Autoservis i dijelovi BL", a koje bez PDV-a košta 80.940 KM.Prethodno je Ministarstvo kupilo automobil vrijedan 97.660 KM bez PDV-a, odnosno 114.262 KM sa PDV-om, a u tada su to obrazložili riječima da je "kupovina neophodna jer su postojeća vozila stara"."Ministarstvo trgovine i turizma trenutno ima četiri automobila i to dva koja koristi ministar (Škoda superb 3.6 b i Audi A6) i dvije Škoda oktavije 1.9 tdi. Novi automobil je potreban zbog toga što su postojeći nabavljeni prije deset godina, te nema ekonomske opravdanosti da se oni i dalje koriste zbog visokih troškova eksploatacije", kazali su ranije u Ministarstvu trgovine.Osim Gluhakovića, novi luksuzni automobil nedavno je kupio i ministar prosvjete i kulture RS Dane Malešević.