FHMZ: Narandžasto upozorenje zbog vjetra, moguće brzine i do 50 km/h

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za pojačan vjetar, na momente s olujnim udarima koji su mogući sutra u Krajini i Hercegovini.

Prema procjenama ovog zavoda pojačan vjetar se može očekivati večeras iza ponoći sutra do 20.00 sati.



Mogući su udari vjetra od 50 do km/h. Meteoalarm izdao je slično upozorenje i to za jug zemlje i zapad, izuzev Bosanske Krajine koja sa ostatkom države ima oznaku žutog alarma.