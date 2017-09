Fekalno zagađenje gradskih izvorišta u Bihaću, voda nije preporučljiva za piće

Foto: Klix.ba

Nakon obilnih padavina koje su proteklog vikenda zabilježene na području USK, iz Zavoda za javno zdravstvo USK su istakli da je voda u Bihaću i dalje zamućena, no da se poboljšanjem vremenskih prilika povećava kvalitet vode za piće.

U nedjelju je veliki broj građana Bihaća registrovao promjenu boje i mirisa vode za piće, koja je podsjećala na naftu. Nakon upućenih žalbi, Zavod za javno zdravstvo USK, na osnovu organoleptičkih svojstava vode i ne čekajući rezultate analize, poslao je preporuku JP Vodovod Bihać da konzumacija vode iz vodoopskrbnog sistema grada Bihaća nije za piće. To je nešto kasnije potvrdila i analiza vode.



"Analiza uzorka od ponedjeljka 4. septembra ukazala je na povišenu mutnoću i indikatore fekalnog zagađenja", istakli su iz Zavoda.



Iz Zavoda su naglasili da će sa stabilizacijom vremenskih prilika doći i do poboljašanja kvaliteta vode, a na to, kako su istakli, ukazuju rezultati posljednje analize koja je rađena danas u prijepodnevnim satima na svim izvorištima, a koja je ukazala na "rapidan pad mutnoće". To su za naš portal potvrdili i u preduzeću Vodovod.



"Mislim da će najveće izvorište Klokot najvjerovatnije do četvrtka ostati pod utjecajem mutnoće, dok se u ostalim izvorištima taj nivo smanjuje", kazao je Damir Felić, direktor JP Vodovod Bihać.



Uzimajući u obzir činjenicu da je zamućenje izvorišta i pitke vode česta pojava u Bihaću prilikom većih padavina, iz Zavoda za javno zdravstvo USK su naglasili da bi se problem morao sistematski rješavati.



"Mišljenja smo da je jedini način da se riješi problem kvalitete vode u Bihaću izgradnja sistema za prečišćavanje vode na vodozahvatu Klokot, što zahtijeva angažovanje šire društvene zajednice te projekti prekogranične saradnje kojima bi se smanjio antropogeni utjecaj i ekološki pritisci na slivno područje kojem pripada izvorište Klokot", kazali su iz Zavoda.



Napomenuli su i problemi u vodoopskrbi postoje i na području općine Ključ gdje je u funkciji veći broj lokalnih vodovoda, koji opskrbljuju čak i javne ustanove. Naveli su primjer vodovoda Zmajevac koji snabdijeva osnovnu školu u Velagićima.



"Kako je počela školska godina, a uzevši u obzir činjenicu da se na lokalnom vodovodu Zmajevac uzastopno pojavljuju indikatori fekalnog zagađenja, molimo nadležne da poduzmu odgovarajuće mjere u cilju zaštite zdravlja potrošača", kazali su u Zavodu.