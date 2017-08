FBiH savjetuje izbjegavanje ekskurzija u Španiju, RS čeka preporuku MVP-a koja kasni

Nakon terorističkih napada u Španiji postavlja se pitanje sigurnosti odlaska u tu zemlju, a posebna zabrinutost je izražena za srednjoškolce koji tamo idu na ekskurziju. Tim povodom kontaktirali smo ministarstva obrazovanja i pitali ih da li su izdali preporuke srednjim školama da otkažu ekskurzije u Španiju.

Nakon terorističkih napada u Španiji postavlja se pitanje sigurnosti odlaska u tu zemlju, a posebna zabrinutost je izražena za srednjoškolce koji tamo idu na ekskurziju. Tim povodom kontaktirali smo ministarstva obrazovanja i pitali ih da li su izdali preporuke srednjim školama da otkažu ekskurzije u Španiju.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uputilo je danas, četiri dana nakon terorističkih napada u Španiji, preporuku svim nadležnim kantonalnim ministarstvima obrazovanja za odgodu školskih ekskurzija u Kraljevinu Španiju, ukoliko su planirane u skorijem periodu.Ministarstvo je pozvalo kantonalna ministarstva obrazovanja da u što kraćem roku prikupe podatke iz njihove nadležnosti o broju učenika koji treba da putuju u ovu zemlju.Broj učenika koji bi trebalo da putuju u Španiju još uvijek nije poznat.Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS čekaju odgovor iz Ministarstva za ekonomske odnose i koordinaciju Republike Srpske i Ministarstva vanjskih poslova BiH u skladu s čijom preporukom će postupiti."To je redovna procedura u ovakvim slučajevima. Nije naša nadležnost sigurnost, mi moramo zatražiti preporuku od drugih ministarstava koja to mogu provjeriti", rekli su iz Ministarstva prosvjete i kulture RS-a.Kontaktirali smo i ambasadora Bosne i Hecegovine u Španiji Darka Zeleniku koji nam je rekao kako su od izbijanja prvog terorističkog napada 17. augusta stalno u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova BiH te da ih izvještavaju o svim pojedinostima. Dodao je da je grupa terorista u Španiji neutralizirana u akcijama policije i da se situacija polako vraća u normalno stanje.Načelnik Ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova BiH Nebojša Regoje rekao je kako on još uvijek nije upoznat s upitom kojeg im je poslalo Ministarstvo prosvjete RS-a te da nije siguran da li je u nadležnosti ovog ministarstva izdavanje sličnih preporuka za škole koje organizuju ekskurzije.Međutim, na stranici ovog Ministarstva ranije su izdavana upozorenja i preporuke za građane BiH koji su eventualno namjeravali putovati u zemlje čija sigurnost je bila upitna. No, u slučaju Španije, gdje i naši učenici namjeravaju putovati, Ministarstvo se još uvijek nije oglasilo nikakvim upozorenjima niti preporukama.Podsjećamo, u susjednoj Hrvatskoj je prije četiri dana Ministarstvo nauke i obrazovanja preporučilo školskim odborima odgodu svih putovanja u Španiju nakon terorističkih napada.