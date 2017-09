Dugoročna prognoza: Nakon smjene sunca i kiše od 15. septembra obilne padavine

Foto: Arhiv/Klix.ba

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) objavio je danas dugoročnu vremensku prognozu za mjesec septembar.

Prema prognostičkim kartama, u periodu od 04. do 10. septembra očekuje se stabilnije vrijeme, uz postepeni porast temperaturnih vrijednosti. Svakodnevno su moguće povremene, slabije pljuskovite padavine, koje će od četvrtka 07. septembra, biti nešto izraženije na zapadu i u Hercegovini, podaci su FHMZ-a.



U jutarnjim satima bit će i dalje relativno svježe, sa temperaturama od šest do 12 u unutrašnjosti, na jugu do 17 stepeni celzijusa. Danju će biti toplije s maksimalnim vrijednostima koje će se kretati od 20 do 24 u Bosni, a u Hercegovini od 25 do 28 stepeni.



Sredinom sedmice doći će do povećanja oblačnosti i pada temperatura - u Bosni će maksimalna temperatura biti 20, a u Hercegovni 25 stepeni.



Nakon vikenda slijedi pogoršanje vremenskih prilika što će kulminirati početkom sljedeće sedmice - 11. i 12. septembra. Veće količine padavine past će u jugoistočnoj i istočnoj Hercegovini.



Uslijedit će kratka stabilizacija, a od 15. septembra slijedi novo pogoršanje u vide obilnih kišnih padavina u cijeloj zemlji. Tako će se zadržati do kraja mjeseca. Promjena u visini temperature neće biti.