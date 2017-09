Varoška džamija u centru starog dijela Travnika godinama je predstavljala ruglo kao napušteni objekt zarastao u trnje, razbijenih prozora i oronule fasade. S ciljem da joj vrate stari sjaj, nadležni su pokrenuli projekt njene obnove te bi uskoro mogla otvoriti vrata svim posjetiocima.

Dolaskom u vezirski Travnik neizostavna je posjeta tvrđavi pored koje se nalazi stara Varoška džamija. Historija govori da je druga po redu sagrađena u Travniku, odmah nakon džamije koja se nalazi na tvrđavi - Gradske džamije.



Iako je godinama bila van upotrebe zbog dotrajalosti i burne prošlosti koja ju je pogodila, Varoška džamija dobija svoj novi sjaj. Fasada džamije je obnovljena, u toku su unutrašnji radovi, a nakon završetka vanjskih radova u haremu, ponovo će biti stavljena u funkciju i Travničanima i gostima.



U razgovoru za Klix.ba glavni imam Medžlisa islamske zajednice Travnik Salih Indžić je kazao kako je Varoška džamija imala burnu prošlost.



"Džamija je napravljena u drugoj polovini 16. stoljeća u kulturno-historijskoj jezgri Travnika. Nekada 1903. godine požar je zahvatio Travnik i varošku mahalu, a tom prilikom izgorjele su kuće, džamije i drugi objekti. Tri godine nakon požara, Travničanka Ziba-hanuma Kopčić platila je njenu obnovu i 1906. godine džamija je sagrađena od kamena", govori Indžić.



U drugoj polovini 20. stoljeća džamija je pretvorena u muzej. Za mektebsku nastavu korištena je do 2010. godine, ali zbog oštećenja i zuba vremena postaje neuslovna za rad i na vrata se postavlja katanac.



Dugo godina je Varoška džamija s razbijenim prozorima i oronulom fasadom narušavala izgled starog dijela Travnika. Novca za njenu obnovu i održavanje nije bilo zbog velikog broja džamija i troškova, ali nakon apliciranja kod donatora, njena obnova je počela ove godine.



"Ovo je džamija pored koje prolazi mnogo turista i odlučili smo aplicirati kod stranih donatora za njenu obnovu, kako bismo napravili bolji ambijent i ponudili im mjesto za molitvu. Još samo medresa i sud imaju isti stil gradnje kao ova džamija. Zajedno s Muzejom u Travniku i Zavodom za zaštitu spomenika pokrenuli smo obnovu i vratili smo joj stari sjaj", dodaje Indžić.



Obnova Varoške džamije podrazumijeva dvije faze. Prva se odnosi na uređenje džamije, a druga na uređenje dvorišta i izgradnju abdeshana i toaleta.



"Na zidovima u unutrašnjosti džamije smo pronašli izvornu boju, no s obzirom da restauracija kompletne unutrašnjosti na taj način zahtjeva mnogo novca, ostavili smo neke fragmente kao i čitav mihrab koji je retuširan", govori glavni imam MIZ Travnik za Klix.ba.



Dosadašnji radovi na obnovi Varoške džamije koštali su oko 100.000 KM, a za završetak radova bit će potrebno još toliko novčanih sredstava. U Medžlisu islamske zajednice Travnik se nadaju da će uspjeti realizirati projekt do kraja te Travničanima i turistima ponuditi mjesto za molitvu.