Drljača: Zajedničkim djelovanjem može se mnogo učiniti za penzionere

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača sa suradnicima razgovarao je danas s delegacijom Saveza udruženja penzionera FBiH o problemima koji tište tu populaciju, njihovom položaju, te izmjeni i dopuni Zakona o PIO koju je usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH, a nakon sastanka istaknuto je da među njima postoji konsenzus da se zajedničkim radom i djelovanjem može mnogo toga učiniti.

"Zajedno smo ušli u ovaj metod rješavanja problema, zajedno ćemo „pritiskati“ Dom naroda Parlamenta FBiH da taj zakon ne bude usvojen. Jasan je stav Vlade da je taj zakon negativan i da predstavlja eroziju morala, urušava stabilnost penzijskog sistema, proizvodi ogromne dugove te onemogućava izmjene i dopune zakona koji su planirani a predviđaju sistemski način rješavanja i trezorski način poslovanja", kazao je ministar Drljača. Pojasnio je da je u slučaju uvođenja u pravo dodatnih 30.000 penzionera biti potrebno 120 miliona KM za koje ne postoji realna mogućnost da budu osigurane.



Kroz izmjene i dopune koje Vlada FBiH planira rečeno je da će se ići s povećanjem penzija za one kategorije penzionera koji su u penziju otišli do 1998. godine, a da se ostale kategorije rješavaju u skladu s finansijskim mogućnostima.



"Nakon donošenja zakona o PIO, koji predlaže Vlada FBiH, bit će ostvaren trezorski način poslovanja", kaže ministar Drljača. Navodi primjer Srbije i Hrvatske gdje se, kako je kazao, mnogo više izdvaja iz budžeta i gdje postoji trezorski sistem rada te se nada da će taj sistem finansijski stabilizirati i unaprijediti poslovanje i ovdašnjeg Zavoda PIO.



Ministar Drljača kazao je da će Vlada FBiH razmatrati zaključke s današnjeg sastanka s penzionerima, koji su ukazali na probleme i iznijeli prijedloge u vezi sa stanjem te populacije i penzijskog sistema. Naglasio je da je, uz povećanje stope zapošljavanje, jedna od glavnih ambicija ovog sastava Vlade FBiH trajno rješavanje pitanja penzionera i penzijskog fonda.



Predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Omer Omerefendić pojasnio je da izmjene i dopune Zakona usvojene na Predstavničkom domu FBiH podrazumijevaju uvođenje u pravo na penziju više od 30.000 radnika. To znači pravo na penziju za žene koje imaju 30 godina staža i 55 godina života, a za muškarce 35 godina staža i 60 života.



"Uvođenjem novih 30.000 penzionera, postojeći penzioneri i penzijski fond bili bi ugroženi", poručio je.



Po njegovim riječima, te izmjene i dopune kontra su reformi, penzionerima i Vladi FBiH te je to "erozija penzionog sistema". Zato će tražiti od delageta u Domu naroda da te izmjene i dopune ne budu usvojene.



Konstatirali su i to da treba prestati s rješavanjem nagomilanih socijalnih problema u društvu na teret penzionera, što se, kako je kazao, čini još od 1998. godine. Očekivali su i traže povećanje penzija od deset posto, ali ovim izmjenama i dopunama postojećeg zakona ne samo da će doći u pitanje taj njihov zahtjev nego će finansijska situacija biti takva da će doći u pitanje i isplata penzija u postojećim iznosima.



"Nakon što u Vladi FBiH bude snimljena cjelokupna finansijska situacija, održat ćemo vanrednu sjednicu Izvršnog odbora Saveza i opredojeliti se o protestima. A sad je na snazi odluka da se 14. septembra ide na proteste", naglasio je.