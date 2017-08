Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ponovio je na današnjoj konferenciji za medije, po ko zna koji put, da se bh. pravosudni sistem urušava, a to je potkrijepio svojim saznanjima da je protiv njega pokrenuta krivična prijava tako što je falsificiran akt iz SIPA-e. "Prave jedan pakleni plan", upozorio je, nakon što je elaborirao svoja saznanja.

Mektić je napomenuo da je ključna dijagnoza katastrofalnog stanja u Bosni i Hercegovini pravosuđe i da smo sve bliži jednom pravnom sunovratu ako se to ne promijeni.



"Apelujem na sve segmente vlasti da se ozbiljno pozabavi vladavinom prava, jer pravni sistem propada, pravni sistem je već na neki način propao. Ovo je razvaljena država! Nemam nikakav lični interes da ovo govorim. Meni je stalo do pravne države pa makar i ja bio žrtva te vladavine prava. Ali treba reći da je Tužilaštvo BiH propalo", istakao je Mektić.



Istakao je kako je Tužilaštvo BiH postalo mjesto gdje se na najzloglasniji način prave "kombinatorike za lažno prijavljivanje i lažno procesuiranje nekih ljudi".



"Osim što ne rade ništa, nema predmeta, oni prave lažne prijave. Sudija koji radi na potvrđivanju optužnica ispunio je 30 posto svoje norme. Jučer je u Tužilaštvu BiH jedan momak pisao nešto, a u toj instituciji ga zloupotrebljavaju i guraju u kriminal. Taj momak se satima nalazi u tužilaštvu. Prave jedan pakleni plan kako da sruše ljude koji kritikuju nerad tužilaštva", rekao je Mektić.



Dodao je kako je protiv njega pokrenuta krivična prijava sa falsifikovanim dokumentom.



"On je uzeo jedan akt iz SIPA-e i falsifikovao ga pa ga adresirao na ime Dragana Mektića, ministra sigurnosti. Ostavio je dio zaglavlja i dio potpisa, a tekst je promijenio. To se iz aviona vidi. Pretpostavljam da je napravio neku šemu da neko prati tužiteljicu, pretpostavljam da je riječ o nekoj grafičkoj šemi. Potpis: ravnatelj Perica Stanić, potpisao Đuro Knežević. To je čisti falsifikat. Uz to je jučer priložio šest stranica transkripta. To se kuha u Tužilaštvu BiH. Na osnovu toga je podnio prijavu protiv Perice Stanića i Dragana Mektića. To je smišljao i konstruisao kao da je meni Stanić poslao te transkripte. On nije bitan u ovoj priči. Bitno je što se ovo kuha u kuhinji Tužilaštva BiH", poručio je Mektić.



Istakao je da Ružica Jukić nije bitna u cijeloj priči da bi neko smislio ovakvu konstrukciju.



"Oni se bave morbidnim stvarima. Falsifikuju dokumente i onda to dostavljaju Tužilaštvu kao ključni element na osnovu kojeg će se voditi postupak protiv nekog. Tužilaštvo tri sata razgovara s ovim momkom, o svemu ovom. On je počinio teško krivično djelo. Tužilaštvo će sada da digne ruke od njega. On će morati da kaže da li je on napravio taj dokument, ili ga je neko drugi napravio. Đuro Knežević je odbacio tvrdnje da je ikad potpisao ovakav tekst. I vidi se da je umetnuto", naveo je Mektić.



Prema njegovim riječima, Tužilaštvo BiH bi trebalo da se bavi najsloženijim oblicima kriminala, a umjesto toga izmišljaju kako će se nekom nametnuti optužnica.



"To je dio jedne smišljene taktike. Postoje pojedinci koji misle da je sa stanovišta pravde potrebno uništiti institucije Tužilaštva. Ono je uništeno, ne postoji! Da postoji Visoko sudsko tužilačko vijeće, spriječili bi to. Ali i oni su uništeni. Zato su se prepustili ovim tokovima. Taj jadni momak opet je nakon duge seanse podigao optužnicu protiv mene. Na OSA-u se udarilo tako. Ovo je jedan politički udar da se uruši i SIPA kao institucija. Kad se sve to uništi, onda mogu biti sigurni da niko neće odgovarati za kriminal i korupciju. Neće proći! SIPA-u na ovakav način ne može urušiti niko. Ja kad sam dobio ovaj akt, za pet minuta sam vidio šta je glupi falsifikat ovog dokumenta", rekao je Mektić.



Naveo je da je tužiteljica Gordana Tadić opterećena bolesnom ambicijom te da zbog toga podiže optužnice protiv svakoga ko kritikuje rad Tužilaštva BiH.



"Pukao je pravosudno-sigurnosni sistem. Tužiteljica brani komunikaciju tužiocima. Zbog ozbiljnosti cijele situacije, apelujem na sve međunarodne čimbenike da reforma pravosudnog sistema nije uspjela. U Visoko sudsko i tužilačko vijeće smo dovodili ljude bez znanja. Ne funkcioniše borba protiv korupcije. Ovdje niko ne odgovara. Ovo je tragedija. U Tužilaštvu se događaju morbidne stvari. Na jedan lažan način se žele progoniti ljudi koji žele raditi protiv kriminala. To mi je bila namjera, zato sam se odlučio zakazati ovu konferenciju", zaključio je Mektić.