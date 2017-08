Mektić: Tužilaštvo BiH ne može vještačiti dokumente, pozivam institucije da smijene Tadić

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je u razgovoru za Klix.ba da Tužilaštvo BiH ne može potvrditi autentičnost bilo kojeg dokumenta jer ono nije nadležno za vještačenje. On je pozvao sve relevantne institucije da smijene v. d. glavne tužiteljice Gordanu Tadić, za koju je kazao da mora otići s te pozicije jer sluđuje narod.

Falsifikovani dokument

Mektić je rekao da je golim okom vidljivo da je sporni dokument s memorandumom SIPA-e falsifikat i da je svima jasno da se oznaka "vrlo tajno" uopće ne piše onako kako je napisano na tom dokumentu. Pojasnio nam je da je obavezno da se u slučaju tajnosti piše i stepen, zatim ko je odredio stepen tajnosti i da li podliježe obavezi vraćanja."Dole se vidi i da je dokument upućen Draganu Mektiću, kao da se ja sa SIPA-om dopisujem. SIPA kada dostavlja dokumente adresira ih na instituciju", rekao je Mektić.Pozvao je vršiteljicu dužnosti glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordanu Tadić da javnosti kaže ko je vještačio dokumente ako već šalje saopćenje za javnost kojim potvrđuje autentičnost."Taj dokument se trebao vještačiti, pa nije valjda ona uzela i ulogu vještaka? Pozivam sve relevantne ljude u ovoj državi neka učine da ta žena što prije ode s pozicije. Ako ode danas, već sutra će nam biti bolje jer oni narušavaju pravni sistem svojim neradom. Zato sam rekao da je razvaljena država", kazao je Mektić.Mektić je rekao da Tužilaštvo BiH već tri mjeseca nije podiglo nijednu optužnicu, ali da Tadić sada misli da sluđuje građane."Sve ovo će se privesti kraju. SIPA je privela Šimića i on je dao izjavu o tome kako je došao do falsifikovanog dokumenta", rekao je Mektić.Što se tiče tvrdnji iz Tužilaštva BiH da su razgovori autentični, Mektić je kazao da su "to oni kuhali" jer je Šimić sjedio po šest sati u Tužilaštvu BiH "gdje su to pakovali" te da postoji evidencija o njegovom ulasku u Tužilaštvo BiH."Može se u SIPA-i provjeriti je li neko prisluškivan ili nije. Tehnika je sofisticirana i iza prisluškivanja ostaju tragovi. Druga stvar je, šta će biti ako Josip Šimić prizna? Šta ako progovori? Morat će se okrenuti na jednu stranu", kazao je Mektić.Vršiteljicu dužnosti glavne tužiteljice pitao je i zašto ne govori o ovom predmetu da je istraga u toku, kao što govori o drugim predmetima."Pozivam sve relevantne institucije da smijene Gordanu Tadić. Ona mora otići s te pozicije jer sluđuje narod ove države. Svaki dan je sve gore i gore", rekao je Mektić.Dodao je da Tadić plaši građane BiH pozivajući ih na mir kao da je predratno vrijeme, poručujući kako je narod BiH pametniji od nje hiljadu puta.