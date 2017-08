Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić održao je konferenciju za medije na kojoj se očitovao na prijetnje na Facebooku potpredsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružici Jukić, kazavši da on nema ništa s prijetnjama, a da predstavnici pravosuđa u ovom slučaju od sebe hoće da naprave žrtvu.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić održao je konferenciju za medije na kojoj se očitovao na prijetnje na Facebooku potpredsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružici Jukić, kazavši da on nema ništa s prijetnjama, a da predstavnici pravosuđa u ovom slučaju od sebe hoće da naprave žrtvu.

Mektić je istakao da se na Facebook grupi javno kritikovao rad, odnosno nerad Tužilaštva BiH, ali i cjelokupnog pravosudnog sistema, a da prema njegovim saznanjima oko 4-5 hiljada korisnika koristi tu grupu na društvenoj mreži.



"Ovi iz VSTV-a su prepoznali sebe u tim prijetnjama i izdali saopštenje da ih neko vrijeđa ili da im neko prijeti s te društvene mreže. Ja sam objasnio da ne stojiim iza toga, a onda se javila nevladina organizacija Treći blok da oni stoje iza toga", kazao je Mektić.



Istakao je kako je Gordana Tadić napisala pismo kako raspolaže informacijama da posjeduje informacije se prijeti Ružici Jukić.



"Ljudi su se oglasili da su prijetili, ali to nije bitno za bh. pravosuđe. Oni hoće da od sebe naprave žrtvu. Pod geslom da ih ništa neće odvratiti od njihove borbe. Bože ti pomozi", rekao je Mektić.



Dodao je kako su istakli da ih pritisci neće spriječiti da se bore protiv korupcije i kriminala.



"To je toliko potcjenjivanje intelektka građana. Ušlo Tužilaštvo u čitavu priču i napravili problem. U to pokušavaju da uvuku i mene, mada je Ružica Jukić potpuno marginalna i beznačajna", poručio je Mektić.



Istakao je da BiH bukvalno nema pravosudnog sistema i da smo mi zbog tog razvaljena država.



"Sve to dok se oni prepadaju komentara građana na društvenim mrežama, gdje je Tadić poslala pismo Direkciji za koordinaciju policijskih tijela gdje je napisala da se prijeti Jukić", istako je.



Naveo je da je Jukić osigurana policijska zaštita, a da će on preispitati tu odluku.



"Postoji zaključak Vijeća ministara da se tužiocima i sudijama može dodijeliti obezbjeđenje, ali ona nije ni tužilac, ni sudija. Ona je obični službenik, obični građanin. Ukoliko postoje prijetnje treba reagovati, ali na način na koji je to predviđeno", naveo je.



Prema njegovim riječima, Jukić nema policijsku zaštitu i ne može je imati.



"Ako joj neko prijeti, a iz ovog vidim da joj niko ne prijeti, ona treba da se obrati nadležnom policijskom tijelu. Nažalost, u čitavu tu priču uvuklo se i Tužilaštvo. U ovoj državi svi hoće policijsku zaštitu, da im se blinka ispred kuće. To se i njoj dopalo", kazao je Mektić.



Napomenuo je cinično da je shvatio da se oni zajedno bore, da ih ništa ne može pokolebati, ali samo im treba jedna policijska kućica i jedan automobil da blinka.



"Pogldajte odgovore iz Tužilaštva kad im građani pošalju upit o nekom slučaju. Kažu da je predmet formiran. Ja sam raskrinkao da formiranje predmeta ne znači ništa. To je zaprimljena prijava i opačaćen predmet", rekao je.



Kroz šalu je istakao da formiranje predmeta znači da je stvar daleko odmakla sada.



"Ovo za mene će biti ozbiljan predmet, jer nije često da oni formiraju predmet. Oni stalno formiraju predmete", našalio se Mektić na račun Tužilaštva BiH.



Dodao je kako je formiran predmet 15. put, te da bi se trebalo vratiti unazad, možda je jubilarni.



"Nisu kvalifikovali djelo, svašta nešto su nabacali, napisali", zaključio je Dragan Mektić.