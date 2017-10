Dragan Čavić: Pozivam Dodika da održi referendum, to je njegova zakonska dužnost

Dragan Čavić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Dragan Čavić pozvao je danas lidera RS-a Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine RS-a Nedeljka Čubrilovića te druge predstavnike vlasti u RS-u da ispune njihovu dužnost i održe referendum o Sudu i Tužilaštvu.

Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Dragan Čavić pozvao je danas lidera RS-a Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine RS-a Nedeljka Čubrilovića te druge predstavnike vlasti u RS-u da ispune njihovu dužnost i održe referendum o Sudu i Tužilaštvu.

"Referendum se mora održati. Pozivam Dodika, Čubrilovića, Stevandića i sve njihove predstavnike koji su glasali ZA referendum, da ga održe i narodu omoguće pravo da se izjasni o ukidanju Suda i Tužilaštva BiH. Evo im prilike da pokažu svoje izraženo, srpsko i patriotsko osjećanje. Donijeli ste odluku, sprovedite je. To ste dužni prema zakonu. Vaša obaveza je da poštujete odluke Narodne skupštine RS-a", naglasio je Čavić.



Nakon što je Dodik danas rekao kako je potrebno da se što prije u Krivični zakon RS-a utvrdi krivična odgovornost za nepoštivanje odluka RS-a na nivou BiH, Čavić mu ogovara kako prvo trebaju krenuti od RS-a kada to urade.



"Krivično treba goniti one koji ne provode odluke Narodne skupštine RS-a i oni to ne rade", istakao je Čavić.



Lider NDP-a dodao je kako je u RS-u potrebno obezbijediti politiku koja će ponuditi rješenja jer je, kako je kazao, iza njih već 13 godina neprikladnog vladanja. Potom je predstavio buduće planove opozicije u manjem bh. entitetu.



"Insistirat ćemo na tome da se svi riješe sujeta jer vrijeme za sujete ne postoji. Naša je procjena da bi listu trebali završiti do kraja novembra i onda će se tačno znati koja imena predstavljaju tim koji ima namjeru da pobjedi i dođe na vlast u RS-u", rekao je Čavić.