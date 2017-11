Dr. Bišćević odgovorio direktorici KCUS-a: Kolege i ja smo trpili uvrede i pritiske

Specijalista orotpedske hirurgije KCUS-a dr. Mirza Bišćević oglasio se nakon emitovanja intervjua sa direktoricom te ustanove Sebijom Izetbegović na BHT-u. Kazao je kako je njena izjava da je on slao dokumente o dugom ležanju pacijenata prof. Gavrankapetanovića prije operacije apsolutna neistinita i da nikada nije poslao niti jedan takav dokument nikome.

Specijalista orotpedske hirurgije KCUS-a dr. Mirza Bišćević oglasio se nakon emitovanja intervjua sa direktoricom te ustanove Sebijom Izetbegović na BHT-u. Kazao je kako je njena izjava da je on slao dokumente o dugom ležanju pacijenata prof. Gavrankapetanovića prije operacije apsolutna neistinita i da nikada nije poslao niti jedan takav dokument nikome.

"Tačno je to da me je direktorica neočekivano odredila da mijenjam prof. Gavrankapetanovića za vrijeme njegovog godišnjeg odmora. Prvi dan nakon odlaska prof. Gavrankapetanovića me je hitno pozvala u svoj Kabinet i pitala šta ja znam o dvjema njegovim pacijenticama koje navodno leže mjesec dana i čekaju operaciju. Odgovorio sam da ne znam ništa, jer nemam običaj obilaziti pacijente drugih doktora, a bez da to od mene ne traži njihov doktor. Ona je već imala informaciju o njima, a htjela je da od mene dobije izvještaj, kojeg ja naravno nisam napisao", kazao je Bišćević.



Naglasio je kako su njegovi sastanci sa direktoricom bili isključivo na njeno traženje, a da je temu "Gavrankapetanović" nametala ona.



"Nikako nisam htio dopustiti da se različiti pogledi mene i prof. Gavrankapetanovića na neke organizacione probleme Klinike iskoriste kao osnova za sukob između nas. Prof. Gavrankapetanović, ja i nekolicina naših kolega svakodnevno trpimo uvrede i pritiske samo zato što smo pismeno izrazili svoje mišljenje o ustroju Klinike. Najočitiji primjer su tri disciplinske prijave koje sam dobio u samo jednom danu. Ubrzo potom, također zbog mobinga, moja supruga je morala napustiti KCUS i nastaviti specijalizaciju u drugoj ustanovi", kazao je.



Napomomenuo je da za skoro 20 godina svoga rada do sada nikada nije dobio čak ni verbalni ukor, već samo pohvale i priznanja.



"Ne želim se sukobljavati sa svojim poslodavcem, ali javnost mora znati da je ogromna većina uposlenika izuzetno nezadovoljna sadašnjim menadžmentom. Naravno, strah ih je o tome javno svjedočiti, jer u protivnom biće izloženi ovakvom linču", rekao je Bišćević.



Od KCUS-a traži izvinjenje. Ukoliko ga ne dobije, poručio je da će njegove kolege i on biti prinuđeni da traže sudsku zaštitu.