Dok se političari prepucavaju, Lukavčani konzumiraju vodu od koje mogu teško oboljeti

Lukavac

Voda kojom se snabdijevaju građani Lukavca već godinama nije za piće. Posljednje fizičko-hemijske analize vode iz Centralnog vodovoda koje su urađene u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (TK), uz neodgovarajuću mutnoću pokazale su i prisustvo mangana i željeza u količinama opasnim po ljudsko zdravlje.

