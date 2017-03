Dodik poručio Crnadku i Govedarici da vode gubitničku politiku

Milorad Dodik (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srni da potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak i lider SDS-a Vukota Govedarica vode "gubitničku politiku", istakavši da su njih dvojica na sastanku sa šeficom evropske diplomatije Federicom Mogherini "ostrašćeno loše pričali o RS-u".

Dodik je rekao da je on jučer na skupu u Sarajevu ukazao" da se zadržava evropski put BiH, na problem mehanizma koordinacije i na činjenicu da Reformska agenda nije ispunjena zato što to nisu ispunili zajednički nivo BiH i FBiH", dok su Crnadak i Govedarica govorili o RS-u kao o "leglu kriminala, korupcije, o radio-televizijskom sistemu koji je neobjektivan i nedemokratski" i tražili od Evrope da to u svojim izvještajima saopšti.



"To govori najbolje o njima", rekao je Dodik i napomenuo da se iz FBiH gotovo da nije čula nijedna riječ kritike na to šta se dešava u FBiH.



Dodik je rekao da je na sastanku ukazao na to da je nedopustivo da "na putu BiH prema međunarodnim institucijama neko pokušava da to zloupotrijebi", kao što je to, smatra on, učinio član Predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović.



"Sve je to slušao i Crnadak, Govedarica i ostali koji su tu bili. Njegova impresija je njegov problem. U suštini, imao sam kvalitetan pristup i rekao šta jeste problem", rekao je Dodik, reagujući na optužbe Crnadka.



"Rekao sam Mogherini da Crnadak zloupotrebljava funkciju ministra i hoda po Evropi i svijetu i laže o Republici Srpskoj. I to sam rekao. Ako je to mekano, onda je to u redu", naglasio je Dodik.



Za Govedaricu Dodik kaže da "ne prestaje da se sa oduševljenjem odnosi prema terminu 'država BiH'", te da se oduševio i sa Bakirom Izetbegovićem, koji je "snoshodljivo prema Evropi rekao da je spreman da se okrene budućnosti i da prošlost ostavi iza sebe".



"Moj je prigovor bio: 'Povuci tužbu pa ćemo onda pričati', što naravno Crnadak neće da kaže i što govori o njegovoj frustriranosti", kazao je Dodik i Crnadka nazvao "skrivenim izdajnikom Republike Srpske".