Crnadak: Dodik je isfrustriran i bijesan čovjek, sramota me što me predstavlja

Foto: Arhiv/Klix.ba

"Ono što smo vidjeli u emisiji 'Pečat' na RTRS-u je istup agresivnog, isfrustriranog i bijesnog čovjeka i mene je lično bilo sramota što me takav čovjek predstavlja", rekao je ministar vanjskih poslova BiH,Igor Crnadak, komentarišući gostovanje predsjednika RS Milorada Dodika u spomenutoj emisiji.

"Ono što smo vidjeli u emisiji 'Pečat' na RTRS-u je istup agresivnog, isfrustriranog i bijesnog čovjeka i mene je lično bilo sramota što me takav čovjek predstavlja", rekao je ministar vanjskih poslova BiH,Igor Crnadak, komentarišući gostovanje predsjednika RS Milorada Dodika u spomenutoj emisiji.

Crnadak je rekao da bi čovjek koji obavlja takvu funkciju trebalo da isijava staloženošću i mirom, što sa Didkom nije slučaj.



"On stalno govori i nesreći i izdaji koju Republici Srpskoj donose srpski predstavnici u Vijeću ministara BiH, a trebalo bi da se upita pod čijom vlašću je RS doživjela najviše nesreće i izdaje nacionalnih interesa", izjavio je Crnadak.



Crnadak se osvrnuo i na svoj sastanak sa ministrom vanjskih poslova Rusije, za koji je rekao da je bio plodonosan.



"Imamo punu podršku Rusije koja je, kao članica PIC-a u potpunosti privržena Dejtonskom mirovnom sporazumu, poštuje opredijeljenje BiH da postane članica Evropske unije, ali razumiju i nastojanje Republike Srpske da se približava Rusiji. Naročito je bilo značajno rješavanje tzv. klirinškog duga, odnosno isplata 125 miliona dolara, od čega bi u narednom periodu u budžet RS trebalo da se slije 60 miliona maraka“, istakao je Crnadak i dodao da to svakako nije Dodikova zasluga, iako je u pomenutoj emisiji to pokušao da to tako predstavi.



"Dodik je isplatu klirinškog duga pokušao da predstavi kao svoju zaslugu i zaslugu SNSD-a, a ja ga pitam šta je to SNSD u proteklih 10 godina, koliko su na vlasti u RS, uradio po tom pitanju – odgovor je ništa, ništa nije uradio ni on, ni Radmanović, ni Špirić, tako da u potpunosti padaju u vodu Dodikove izjave da srpski predstavnici u Savjetu ministara rade protiv interesa Republike Srpske“, rekao je Crnadak u Banja Luci.



Prvi čovjek bh. diplomatije je naglasio da mu nije jasno zbog čega Dodik napada njega i dovodi ga u vezu sa fijaskom glasanja oko Ljubije, ako se zna da u skupštini nije postojala većina za tu odluku.



"Nisu imali 42 ruke za usvajanje te odluke i taj svoj bijes bi trebalo da usmjeri prema koalicionim partnerima, odnosno trebalo je da preispitaju to svoje partnerstvo, ali za to ipak treba imati karakter", zaključio je Crnadak svoju analizu Dodikov posljednjeg istupa istupa na javnom servisu RS.