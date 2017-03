Crnadak: Dodik je pred strancima mekan kao pamuk, a pred novinarima se razgoropadi

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak na vanrednoj konferenciji za medije u Banjoj Luci ponovio je da su netačne tvrdnje lidera SNSD-a Milorada Dodika o njegovom obraćanju tokom susreta sa potpredsjednicom Evropske komisije i visokom predstavnicom za vanjsku i sigurnosnu politiku Federicom Mogherini.

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak na vanrednoj konferenciji za medije u Banjoj Luci ponovio je da su netačne tvrdnje lidera SNSD-a Milorada Dodika o njegovom obraćanju tokom susreta sa potpredsjednicom Evropske komisije i visokom predstavnicom za vanjsku i sigurnosnu politiku Federicom Mogherini.

Poručio je kako se on nije doticao sadržaja razgovora drugih aktera, ali da su se drugi ipak doticali njegovog izlaganja.



"Sve ono što je Dodik govorio o sadržaju mog obraćanja bila je čista laž. Žao mi je što niste mogli sinoć vidjeti kako se on ponašao - mekan kao pamuk, kod stranaca je manji od makovog zrna, a ispred novinara se razgoropadi, glumi šerifa", kazao je Crnadak. "Ivanić i ja smo uradili veliki posao u sprečavanju revizije tužbe protiv Srbije. RS zaslužuje da ima predsjednika koji se ne bavi ovakvim stvarima, ne podmeće i ne izmišlja".



Dodik je sinoć izjavio da su predsjednik SDS-a Vukota Govedarica i potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak pokušali da na sastanku situaciju u Republici Srpskoj prikažu težom, "iako je situacija u FBiH bremenita problemima, a niko od političara iz Federacije BiH to nije spomenuo".



Crnadak je danas naveo da su ključne poruke koje je iznio kao potpredsjednik PDP-a da se PDP zalaže za BiH i RS.



"Tražimo da ne budu ugrožene nadležnosti RS i njena prava. Dokle god je tako, mi smo partneri. Reagovali smo kada su nam htjeli uzeti naša prava. RS mora imati svoju ulogu u okviru redovnih dešavanja u BiH i EU integracija. RS je najjednostavniji dio BiH. Mi se ovdje ne slažemo sa vlastima, ali to je uobičajen politički život i politička borba", poručio je Crnadak.



Istakao je da su u PDP-u zabrinuti posebno zbog stanja nekih institucija u RS, prozvavši RTRS kao javni servis kojim se blati i napada opozicija.



Na pitanje da li je otkočen evropski put BiH, odgovorio je da je razgovor sa Mogherini imao dobrih dijelova.



"Moja poruka je da je najveća prepreka uzurpacija institucija. Ako takvih stvari ne bude i ako se vratimo normalnom međusobnom dijalogu, ima šanse da ova čitava priča uspije", smatra Crnadak.