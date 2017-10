Dodik nakon sastanka sa zvorničkim ljekarima: Najvjerovatnije je počinjena greška!

Ljekari bolnice u Zvorniku održali su danas sastanak s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Kako je rekao dr. Goran Bjeković, Dodik je uvažio sve argumente ljekara.

Dodik je kazao kako je navjerovatnije počinjena greška, te da je to dovelo do problema u bolnici, ali da se još ne zna ko će biti direktor.



Ljekari pregovarači kažu kako su stekli dojam da Milorad Dodik nije imao dovoljno informacija o stanju u zvorničkoj bolnici.



"Održali smo lekciju ministru Bogdaniću i prenijeli mu poruku iz Zvornika. Kako će tehnički ispraviti grešku koju je priznao to je stvar Dodika i njegovih saradnika. Rok je nekoliko dana da se to uradi. Razmotrit ćemo da li ćemo nastaviti štrajk", kaže Bjeković, prenosi BHT.



On je rekao da postoji velika mogućnost da odluka o imenovanju v.d. direktora bude promijenjena.



"Dodik je predložio mapu puta i zamolio nas da se vratimo na radna mjesta. Mi nismo bili u štrajku, nego u protestu protiv nezakonite smjene direktora Milorada Drljevića i postavljenja vršitelja dužnosti", izjavio je dosadašnji zamjenik direktora Zoran Komljenović.



On je potencirao da su ljekari i dalje zabrinuti za stanje u bolnici koje je prilično haotično. Istakao je kako se na određena mjesta postavljaju nekompetentni ljudi, te mladi ljudi bez iskustva.