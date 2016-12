Detalji sistema par-nepar: Kazne i do 5.000 KM za one koji prekrše zabranu

Kazne za pravna lica koja se ne budu pridržavala odluke o saobraćaju vozila po principu par-nepar iznosit će od 1.000 do 5.000 KM dok će fizička lica biti kažnjavana novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM, potvrdio nam je ministar prostornog uređenja, građenja i okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić.

Na pitanje da li se odluka o saobraćaju po principu par-nepar odnosi i na vozila koja ulaze na područje Kantona Sarajevo, Lukić je odgovorio potvrdno."Odluka se odnosi na sva vozila koja saobraćaju na području Kantona Sarajevo tako da je nevažno da li ulaze ili izlaze iz KS", rekao je Lukić. Sistem "par-nepar" se odnosi i na automobile sa stranim registracijama.Odlukom o poboljšanju kvaliteta zraka definisane su i novčane kazne za one koji se ne budu pridržavali pravila."Kazne su za pravna lica u iznosima od 1.000 do 5.000 KM, a za fizička od 500 do 1.000 KM. Kazne su propisane i one su takve kakve su", kazao je on.Jedna od mjera je i maksimalno povećanje kapacitet javnog gradskog prijevoza, a Lukić ističe da je Operativni štab sastavljen od svih relevantnih učesnika među kojima su i predstavnici pet ministarstva među kojima je i ministarstvo saobraćaja KS u čijoj je nadležnosti gradski saobraćaja."U skladu s tim nismo GRAS-u slali dopise jer ako ćemo slati dopise mišljenja sam da na proljeće možemo očekivati da nešto uradimo", rekao je Lukić.Operativni štab Vlade KS nije razmatrao da se građanima omogući besplatan prijevoz u vozilima GRAS-a s obzirom na to da je za takva pitanja nadležna Vlada KS, a ne Operativni štab.Podsjećamo, na području Kantona Sarajevo sutra od 7 sati bit će dozvoljen saobraćaj samo za vozila sa neparnim registarskim tablicama . U prijevodu to bi značilo da zabrana važi za sva vozila čija registarska oznaka završava brojevima 0, 2, 4, 6, 8, a kako je ranije potvrđeno zabrana će se od ponoći odnositi na neparne brojeve.Ova mjera ne odnosi se na vozila policije, ministarstva odbrane, javnog gradskog prijevoza, komunalnih preduzeća i vozila sa diplomatskim tablicama te hitnih intervencija (hitna pomoć, Civilna zaštita, vatrogasci), kao i na vozila za snabdijevanje lijekovima i namirnicama.