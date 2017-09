Demokratska fronta i dalje ne podržava predloženi Zakon o akcizama

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić sastao se danas s Klubom zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a tema razgovora su bile akcize.

Zvizdić je objasnio motiv koji njega i vladajuću strukturu obavezuju da ovo pitanje riješe na način koji već nekoliko puta nije prošao na Zastupničkom domu Parlamenta BiH.



Ipak, zastupnici Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH ipak i dalje ostaju pri ranijem stavu, a to znači da neće podržati ovakav Zakon.



"Ovaj put nećemo ponavljati sve razloge zbog čega smo protiv, već ćemo dodati još jedan, a to je da su predviđenim planom izgradnje putne mreže neki dijelovi BiH potpuno zaobiđeni, kao što je to slučaj, recimo sa područjem Tuzlanskog kantona. Naravno, spremni smo za nastavak razgovora o ovoj temi ukoliko nam se ponude neki novi elementi koji bi negirali naše argumente protiv trenutno predloženog Zakona o akcizama“, saopćeno je iz DF-a.