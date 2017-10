Cvitanović: Pokušat ćemo zaustaviti jednoumlje i manipulaciju imena HNS

Ilija Cvitanović (Foto: Klix.ba)

Predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović kazao je u razgovoru za današnji "Dnevni list" kako HDZ 1990. nije bio niti će ikada biti dio nekakvih alijansi i platformi već da će ponuditi hrvatskim biračima alternativu kroz program, dok će istodobno tražiti promjenu politika i odnosa unutar Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH.

Cvitanović je dodao kako su na jednoj širokoj sjednici Predsjedništva i Središnjega odbora te stranke velikom većinom glasova određene smjernice njihovoga političkoga djelovanja te da se o odnosima u HNS-u razgovaralo s jednom velikom dozom gorčine.



"Konstatirano je kako HNS-u nisu dali da bude ono što smo ulazeći u njega očekivali, a to je krovno, nacionalno, strateško i koordinirajuće tijelo, a ne alat jedne stranke za ostanak na vlasti", kazao je Cvitanović.



Kada je u pitanju odnos HDZ-a 1990. prema HNS-u, kazao je kako nisu donosili odluku ni o napuštanju ni o ostanku u HNS-u.



"Ključni naš cilj ostanka u HNS-u je pokušati zaustaviti manipulaciju imenom HNS-a.To ne smije biti tijelo u kojem će vladati jednoumlje. To mora biti mjesto gdje ćemo se sučeljavati mišlju i idejama. S ovim što smo do sada imali apsolutno nismo zadovoljni", naglasio je Cvitanović.



Govoreći o djelovanju HDZ-a 1990. na idućim izborima, Cvitanović je ponovio kako ta stranka nije bila niti će biti sudionik nekakvih platformi i alijansi te da ne želi dopustiti da HDZ 1990. netko gura u tu priču.



"HDZ 1990 nije dio ničijega projekta već ćemo na osnovu vlastite politike i rezultata, ako hrvatski narod u nama prepozna da bismo radili bolje i drugačije od ovih sada, biti spremni preuzeti zajedno s partnerima odgovornost za ovaj narod", zaključio je Cvitanović.