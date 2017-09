Cvijanović: U BiH nažalost nemamo komunikaciju, a kamoli koordinaciju vlasti

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da na nivou BiH, osim prazne priče o Evropi i reformama, ne postoji spremnost da se ozbiljno pristupi bilo kom pitanju, te da štetu od njihovog nerada i neodgovornosti trpe svi.

Ona je upozorila da ukoliko se pitanje akciza uskoro ne riješi, neće biti aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), niti podrške Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju autoputeva, te podsjetila da je Republika Srpska svoj dio posla iz aranžmana sa MMF-om i reformske agende završila prije devet mjeseci.



"Pitanje akciza je obaveza vlasti na nivou BiH, a tamo već neko vrijeme nema parlamentarne većine i ne zna se ni ko pije, ni ko plaća. Što se tiče koordinacije između različitih nivoa vlasti u pogledu reformskih procesa, ne postoji više ni komunikacija, a kamoli koordinacija", rekla je Cvijanovićeva za "Glas Srpske", dodajući da nivo BiH više liči na raštimani orkestar nego na iole ozbiljnu vlast.



Ona je navela da bi usvajanjem izmjena Zakona o akcizama bila omogućena intenzivna gradnja saobraćajne infrastrukture, budžeti bi imali redovne tranše povoljnih sredstava MMF-a, bila bi olakšana realizacija programa sa Svjetskom bankom, poljoprivrednici i Fond zdravstva Srpske dobili bi po dodatnih deset miliona KM.



"Upravo to su SDS, PDP i NDP i željeli da spriječe, a SDA zbog unutrašnjih podjela i raspada poslaničkog kluba nije uspjela obezbijediti dovoljno glasova", dodala je Cvijanović.



Premijerka RS-a je rekla da ne vidi potrebu da institucije BiH povećavaju fiskalni okvir i traže povećanje sredstava, jer te institucije troše previše novaca, a građani od njihovog rada ne vide nikakvu korist.



Govoreći o budžetu Republike Srpske, Cvijanović je navela da se, između ostalog, obaveze redovno izmiruju, da je evidentan rast prihoda od direktnih i indirektnih poreza, a makroekonomski pokazatelji iz godine u godinu se popravljaju.



Ona je rekla da će budžet za narednu godinu biti usvojen na vrijeme, kao i svake godine, te podsjetila da su penzije u Srpskoj povećane više od 11 odsto u prethodne tri godine.



"Dodatno povećanje od pet odsto bitće obezbijeđeno u dva koraka - od oktobarske penzije tri odsto, a sljedeće godine za dodatna dva procenta", dodala je Cvijanovićeva.



Ona je naglasila da će, prema projekcijama Vlade RS, ove godine po različitim osnovama i iz različitih izvora, u agrarni sektor tog entiteta biti uloženo oko 185 miliona KM.



Govoreći o preduzeću "Željeznice Srpske", Cvijanović je rekla da je procjena da bi proces restrukturisanja preduzeća trebalo da bude završen do kraja 2021. godine, i da je za to potrebno oko 230 miliona KM.