Cvijanović: Dogovor s Novalićem oko akciza odavno postoji, tema je bespotrebno ispolitizovana

Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Banjoj Luci da odavno postoji dogovor oko akciza s predsjednikom Vlade Federacije BiH /FBiH/ Fadilom Novalićem, ali da je ta tema bespotrebno ispolitizovana.

Ona je istakla da je stav RS jasan - očekuje se usvajanje izmjena Zakona o akcizama, s aktuelnim vlastima ili nekada poslije, žele se deblokirati procesi i obezbijediti sredstva za oba entiteta.



"Dogovor nije ni prestao da postoji u interesu FBiH i RS. Dogovor je da se usvoji zakon o akcizama. Mi smo davno pokazali svoju opredijeljenost da se ide ka tom cilju kada smo podnijeli zajedničku inicijativu da do toga dođe", rekla je Cvijanović novinarima.



Ona je ocijenila da su, nažalost, ti procesi zaustavljeni na nivou BiH, ali i drugim te da predstavnici međunarodne zajednice rade na određeni način da se deblokira taj proces.



"Da li će se to dogoditi ne znam, niti to zavisi od RS. Što se nas tiče, mi smo izvršili i tu obavezu, koja nije direktno naša, i neke druge obaveze koje proističu iz Reformske agende i iz Pisma namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/ prije devet mjeseci tako da ostaje da se vidi šta će se dešavati na nivou BiH", rekla je Cvijanović.



Ukazala je da je ovaj entitet zbog toga uskraćen za redovne tranše MMF-a, a po tom osnovu Republika Srpska je do sada trebala da povuče najmanje 150 miliona KM u budžet, što bi definitivno značilo stabilnost.



Cvijanović je pojasnila da su u pitanju izuzetno povoljna sredstva opterećena kamatom 1,04 posto.



"Napravljen je takav aranžman da je on zaista dugoročni, da posljednju tranšu otplaćujemo za 13,5 godina. Niko u regiji nije dobio tako povoljan aranžman", rekla je Cvijanović.



Ona je istakla da nisu u pitanju samo sredstva MMF-a, nego je blokirano i 220 miliona KM za FBiH i 80 miliona KM za RS Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/, koja bi značajno pomogla u izgradnju auto-puteva i puteva, pa bi onda posljedično bili "oslobođeni" svi drugi projekti, odnosno sredstva od Svjetske banke.



"Šteta je višestruka od priče kako akcize znače opterećenje. Cijena goriva 2012. bila je 2,5 KM po litru, a sada bi, uz opterećenje dodatnim iznosom, to opet bilo daleko jeftinije u odnosu na regiju i u odnosu na period od prije samo nekoliko godina", rekla je Cvijanović.