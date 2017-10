Premijer FBiH Fadil Novalić i premijerka RS-a Željka Cvijanović obratili su se javnosti nakon održane zajedničke sjednice entitetskih vlada u Sarajevu.

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović kazala je da joj je zadovoljstvo da nakon šest mjeseci, kako je i planirano, bude održana zajednička sjednica entitetskih vlada.



Kako kaže, danas se pričalo o zajedničkom planu borbe protiv sive ekonomije, odnosno saradnji i upućivanju zajedničkih inicijativa Vijeću ministara BiH. Ona je dodala da su sumirani određeni rezultati te da je zaključeno kako postoje određeni pomaci.



Govora je bilo i o zaštiti drvoproizvođača, a kako kaže Cvijanović, entitetske vlasti tražit će u narednom periodu od Vijeća ministara BiH poduzimanje određenih mjera. Tema razgovora bilo je iskorištavanje neperspektivne vojne imovine za razvoj oba bh. entiteta.



Premijerka RS kazala je da su funkcioneri razgovarali i o zaštiti domaćih poljoprivrednih proizvođača, najavljujući da će entitetske vlade zajedno tražiti pokretanje određenih aktivnosti u Vijeću ministara BiH.



Premijer FBiH Fadil Novalić rekao je da vlasti žele riješiti sve deformacije koje se odnose na entitete. Ocijenio je da je masa prijedloga i zaključaka donesena na današnjoj sjednici.



On je dodao da će na sljedećoj sjednici Vlada FBiH donijeti zabranu trupaca izvan FBiH, odnosno identičnu zabranu kakvu je ranije donijela Vlada RS.



Što se tiče akciza, premijerka RS-a Željka Cvijanović kazala je da je stav Vlade RS-a poznat. Istakla je da nema potrebe da se ukazuje na to kako sredstva neće biti korištena namjenski, jer su ona uvijek namjenski korištena.



Nju brine da se često političari ne pridržavaju dogovorenih procedura, ističući da je njima neprihvatljivo da dobijaju iznenadne prijedloge. Ona brani stav da svi treba da se ponašaju odgovorno i da se moraju uvažiti stavovi entitetskih premijera. Kako kaže, ona više neće komentarisati akcize, jer je to obaveza državnog nivoa.



"Ne postoji jedinstven stav, ne zna se ko šta predlaže. Mi se držimo ranijeg prijedloga", rekla je Cvijanović.



Ona ističe da više nije bitno da li je neko za akcize jer su problematične procedure i upućivanje novih prijedloga te pitanje da li postoji većina koja će izglasati povećanje akciza.



Novalić je kazao da su građanima potrebne akcize i da se one donose na državnom nivou. Kako kaže, Vlada FBiH je za akcize i novac će usmjeravati samo u ceste i autoputeve.