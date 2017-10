Cvijanović o Dodiku: On je snažan, dostupan, neustrašiv, poseban i s prevelikom širinom

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijerka bosanskohercegovačkog entiteta RS Željka Cvijanović dobro se potrudila u posljednjem intervjuu da nahvali predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

Ona je rekla da je predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik čovjek s apsolutno ozbiljnom patriotskom političkom pričom i apsolutno dostupan svakom čovjeku.



"Predsjednika RS-a opisala bih kao snažnog i neustrašivog čovjeka koji ima jasan cilj, razumije način na koji moramo doći do tog cilja, ali i koji ima preveliku širinu za nekog ko je tako visoko pozicioniran i to je nešto posebno. Јa nemam takvu karakternu osobinu, s tom ogromnom širinom, iako i ja volim da integrišem ljude", rekla je ona.



Na pitanje da li će manja administrativno-teritorijalna jedinica BiH biti nezavisna država, Cvijanović je rekla da vjeruje da hoće, a kada će to biti zavisi kako se slože određene okolnosti, i domaće i međunarodne.



"Uopće ne mislim da to treba stajati na dnevnom redu kao stvar koju morate raditi. Mislim da će doći do atrofije BiH i da će to biti rezultat pravljenja nekih drugih odnosa, a ne zato što to treba držati kao politički cilj", ocijenila je Cvijanović za ATV.



Na pitanje kako bi opisala člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladena Ivanića, Cvijanović je rekla da ga vidi kao čovjeka koji se sklanja od problema, sjedi negdje sa strane i pokušava ubrati neki poen".



"Ne doživljavam ga kao čovjeka koji bi u nekoj situaciji zasukao rukave i nešto odradio. On pobjegne, kao kada je bila poplava - ode u banju ili se skloni, kao u nekoj drugoj situaciji, pa poslije tri dana to komentariše. Ne djeluje mi kao čovjek koji će zasukati rukave", rekla je Cvijanović.