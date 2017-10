Crnadak: Ne interesuju nas Dodikovi rokovi, neka provede referendum

Igor Crnadak (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak izjavio je danas da opoziciju u RS-u ne zanimaju rokovi koje postavlja predsjednik RS-a i SNSD-a Milorad Dodik.

"Nama Dodik ne može davati nikakve rokove, jer nas ne zanimaju", rekao je Crnadak upitavši i šta to Dodiku znači, ako već ima odluku Narodne skupštine RS-a o referendumu u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH i treba da je provede.



Na Dodikovu najavu da će umjesto referenduma u RS-u provesti potpisivanje peticije s pitanjem identičnim referendumskom o Sudu i Tužilaštvu BiH, potpredsjednik PDP-a je naveo da smatra da je to "potpuna besmislica, jer se zna da je najmanje 500.000 građana u RS nezadovoljno stanjem u pravosuđu".



"Dodik je predsjednik RS-a i nije u statističkom zavodu da provodi ankete. Nema potrebe za tim i neka provedu odluku o referendumu koju su izglasali", naglasio je Crnadak.



Kazao je da izjave nakon današnjeg sastanka kod entitetskog predsjednika Milorada Dodika i novi napadi na opoziciju potvrđuju da je dobro to što predstavnici Saveza za promjene nisu otišli na taj sastanak.



PDP je, kaže, potpuno nezadovoljan stanjem u pravosuđu i smatra da se na polju ratnih zločina i borbe protiv korupcije vrlo malo radi i ima vrlo malo rezultata.



On je naglasio da je nakon današnjeg razgovora kod Dodika rečeno ono što se već znalo kada su u pitanju presude protiv Srba, te pozvao SNSD, na čiju inicijativu je 2011. pokrenut strukturalni dijalog o pravosuđu u BiH, da odgovori koji su rezultati tog procesa.



"Šest godina rade taj posao i doveli su do ovog što imamo danas. Šta radi Centar Vlade RS-a za istraživanje ratnih zločina? Ko je brinuo o svjedocima? Danas smo gledali kako SNSD pokušava da sa sebe skine odgovornost za sve ove stvari", rekao je on.



Crnadak je naveo da svi u RS moraju provoditi odluke Narodne skupštine RS-a ili u suprotnom odgovarati.



"Zato i čekamo šta će biti s referendumom, jer je to odluka najvišeg zakonodavnog organa RS i smatramo da svako ko ne poštuje odluke te institucije treba da odgovora", zaključio je potpredsjednik PDP-a.