Borenović pozvao Dodika da se ne skriva iza opozicije

Poslanik PDP-a Branislav Borenović optužio je danas predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta RS Milorada Dodika da se skiva iza opozicije, umjesto da provede skupštinsku odluku o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH.

U obraćanju parlamentu, gdje danas traje višesatna burna rasprava o stavljanju van snage odluke o referendumu, Borenović je upitao Dodika zašto traži podršku opozicije samo na tom pitanju, a nije na brojnim drugim.



"Nismo dobili odgovor na pitanje šta se dogodilo da vi nakon dvije godine povlačite odluku o referendumu. Nemate pravo da tražite stav opozicije, već imate obavezu da poštujete Narodnu skupštinu i odluku koju ste usvoji 2015. Vaša je obaveza da se ne krijete iza bilo koga i provedete odluku", rekao je Borenović.



Upitao je kako to da je Dodiku sada bitna podrška Adama Šukala ili nekog drugog poslanika opozicije, koje je, kako je napomenuo, prethodno omalovažavao i smatrao nebitnim.



Citirao je šta je Dodik govorio prije dvije godine, uvjeravajući da će referendum biti proveden, bez obzira što opozicija nije glasala za tu odluku.



Prethodno je entitetski predsjednik Milorad Dodik najavio je da će do naredne godine predložiti izmjene i dopune Zakona o referendumu, kojima će biti definisano da je krivično djelo nepoštivanje odluka Narodne skupštine RS-a.



Ta odredba primjenjivala bi se, kaže, od 2019., a time bi se, navodi, zaštitila RS.



U obraćanju parlamentu, koji razmatra stavljanje van snage odluke o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH, kazao je da odluka o referenudmu nikada neće biti ukinuta, već suspendovana na određeno vrijeme, jer bi RS time izgubila pravo da odlučuje o sebi.



"Ne možemo dozvoliti da se izglasa referendum, koji vaši ljudi u državnim organima to neće poštovati", ustvrdio je Dodik obraćajući se poslanicima opozicije u RS-u.



Želi, kaže, da i opozicija podrži referendum, pa će on biti i proveden, kada bude konsenzusa po tom pitanju, a sada će biti prolongiran.



Poslanik NDP-a Dragan Čavić ukazao je da mu je jako neprijatno zbog neprimjerenog dijela sjednice, koji su obilježile međusobne optužbe Dodika i opozicije, iako je na dnevom redu tema koja je jako ozbiljna.



Naveo je da je na teritoriji RS još 1993. godine usvojen prvi zakon o referendumu u RS-u, jer su tekli pregovori o "Vens Ovenom planu", te da nisu tačne tvrdnje Milorada Dodika da je usvojen prvi put u vrijeme njegove vladavine.