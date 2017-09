Čović: Pelješki most je interes BiH, u Domu naroda PSBiH ćemo odgovoriti kako treba

Foto: Klix.ba

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović prisustvovao je otvaranju novoizgrađene transformatorske stanice Čitluk 2, a jedna od neizbježnih tema bio je i Pelješki most, otvoreno pitanje između BiH i Hrvatske. Čović je kazao da je Pelješki most u interesu BiH i da nema nikakvih prepreka za njegovu izgradnju.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH jučer se zvanično usprotivio izgradnji Pelješkog mosta i to usvajanjam Deklaracije koju je podržala većina parlamentarnih stranaka. Čović tvrdi da će Dom naroda poslati drugačiju poruku.



"Nema razloga da pričamo o Pelješkom mostu jer je udaljen 1.000 km, a još manje da ja komentarišem šta PSBiH ili njen djelić radi. Vrlo brzo ćemo, u skladu s praksom BiH, dobiti drugačiju poruku iz Doma naroda i to ćemo nastaviti tako dok ne dođemo pameti i ne počnemo raditi u interesu BiH. Pelješki most je interes BiH i treba ga što prije graditi da rasteretimo naš Neum i da olakšamo dolazak turista u Neum te da osiguramo razvoj cijele BiH i jačamo susjedske odnose. Nema nikakvih smetnji da se most završi. Bojim se da smo različitim komentarima već napravili dovoljno štete", kazao je Čović.



Državni parlamentarci Deklaracijom su pozivali Hrvatsku i Evropsku uniju da bez odlaganja obustave sve radnje na najavi početka izgradnje Pelješkog mosta. Također, susjednoj zemlji je upućen poziv da se hitno uključi u bilateralne razgovore sa BiH radi postizanja rješenja u pogledu razgraničenja na moru na principima uvažavanja suverenih prava BiH. Potpisnici Deklaracije su zastupnici iz reda SDA, SDP-a, SBB-a, SDS-a, Nezavisnog bloka, DF-a, A-SDA i BPS-a.



Inače, institucije BiH za dvije sedmice su uputile šest različitih pisama EU o Pelješkom mostu.



Inače, Čović je danas prisustvovao otvorenju transformatorske stanice, koja je presjecanjem vrpce puštena u pogon i trebala bi osigurati sigurno napajanje južnog dijela općina Čitluk i Čapljina, sjevernog dijela općine Ljubuški te rasterećenje transformatorske stanice Čitluk. Vrijednost projekta je 5.450.544 KM.