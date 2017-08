CCI o radu vlasti u BPK Goraždu: Bavili se sami sobom i međustranačkim obračunima

Nakon analize rada aktuelnih vlasti u BPK Goražde u prvih šest mjeseci ove godine, Centri civilnih inicijativa ocijenili su da se vlast u ovom kantonu najviše bavila sama sobom i međustranačkim obračunima.

To su i ključni razlozi katastrofalne produktivnosti rada vlasti u ovom kantonu, istakli su na konferenciji za novinare.



"Održana je samo četvrtina planiranih redovnih sjednica a realizacija mjera iz programa rada vlade je nezadovoljavajuća, jer je od 115 mjera provedeno tek njih 58", istakli su u CCI.



Program rada vlade za 2017. godinu donesen je sa kašnjenjem i s obzirom da se u njemu nalazi plan za prva tri mjeseca, CCI smatraju da se vlast u ovom kantonu zapravo bavi "planiranjem unazad".



U političkom smislu BPK Goražde jedan je od najturbulentnijih kantona u FBIH, a koalicije i vlade mijenjaju se jednom godišnje što izaziva nestabilnost i fokusiranje na političke, a ne na probleme građana.



"Da se promjene u vlasti, u našoj zemlji, ne dešavaju zbog loših rezultata, kršenja zakona i sličnih razloga, zbog kojih bi one bile za pozdraviti nego isključivo zbog sukoba stranačkih i privatnih interesa, dokaz je i činjenica da je i nakon rekonstrukcije Vlade BPK, na čelu ministarstva finansija osoba pravomoćno presuđena zbog falsifikovanja diplome ekonomskog fakulteta. Iako je pod pritiskom javnosti podnio ostavku, Nudžeim Džihanić i pored djela i presude koji bi ga u svakoj iole uređenoj pravnoj i demokratskoj državi za sva vremena eliminisali iz političkog života, još uvijek je na čelu jednog od najvažnijih ministarstava i upravlja finansijama BPK zahvaljujući podršci stranke", istakli su predstavnici CCI.



Kantonalna vlada nije odoljela pojavi karakterističnoj za bh. politiku a to je trošenje značajnog vremena i energije za kadrovska pitanja, pa se čak 95 posto donesenih rješenja odnosi na razna razrješenja i imenovanja u kantonalnim tijelima, institucijama i ustanovama. Također, jedan od primjera nefunkcionisanja vlasti je procedura donošenja budžeta BPK Goražde. Iz CCI navode da vlada niti za jednu godinu aktuelnog mandata nije svoje obaveze oko usvajanja budžeta realizirala na vrijeme i u skladu sa važećim zakonima.



Rad kantonalne skupštine ocijenjen je nešto bolje međutim istaknuto je da je ambijent u kojem se održavaju sjednice daleko od demokratskog ozračja.



"Interesantno je da je i pored pada produktivnosti u prvom kvartalu, ukupni rezultat u prvoj polovini 2017. godine od 97 razmotrenih mjera, najbolji polugodišnji rezultat u posljednjih sedam godina. No kvantitet ne znači nužno i kvalitet, a iz analize je vidljivo da najveći broj mjera predstavljaju zaključci, koji čine četvrtinu svih razmatranih mjera, pri čemu se čak 96 posto njih odnosi na tematsku sjednicu koja se bavila Informacijom o procesuiranju ratnih zločina. Po brojnosti slijede odluke, 85 posto kojih se odnosi na raznorazna imenovanja i razrješenja u institucijama BPK Goražde. Usvojeno je tek pet zakona što je jedan od najlošijih rezultata u posljednjih sedam godina, tri puta lošiji od rezultata od prve polovine 2012. godine. Od 32 zakona iz Programa rada za 2017. godinu, u prvoj polovini godine usvojeno je tek njih 4, što znači da je nivo usvajanja zakona u Skupštini BPK takav da je za realizaciju obaveza iz plana za samo jednu godinu, ovoj instituciji potreban čitav četverogodišnji mandat", istaknuto je na presu.



BPK Goražde je uz Kanton Sarajevo jedini kanton u kome na plate i nakande troškova zaposlenih ne odlazi više od 50 posto budžeta.



"Za ovu namjenu, u Budžetu BPK za 2017. godinu, koji iznosi nešto više od 40 miliona KM, otpada 39,6 posto. Pri tome, kada su u pitanju izdvajanja plate i naknade troškova zaposlenih, iznos za ovu stavku se, od početka aktuelnog mandata, postepeno smanjuje, i u 2017. godini je za oko 2,5 miliona KM manji nego 2014. godine", naglašavaju iz CCI.



Iz CCI-a apelovali su na kantonalne vlasti da se fokusiraju na stvarne probleme građana i ulože napore u donošenju i provedbi zakona i mjera koji će omogućiti bolji život stanovnika. Također preporuka je da se što prije donesu planirane strategije razvoja privrede, poljoprivrede i socijalnog poduzetništva. Uz ostale sugestije CCI preporučuju vlastima da smjene aktuelnog ministra finansija, kako bi se zaustavio nastavak degradacije politike kao profesije i njenog srozavanja u očima građana.