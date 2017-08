Građani Cazina su krajem jula uspješno okončali akciju obnove spomenika žrtvama ustaških zločina iz Drugog svjetskog rata, a ono što je interesantno da su spomenik, koji je podignut u čast srpskih žrtava, obnavljali isključivo Bošnjaci-muslimani.

Na datum nekadašnjeg Dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine, 27. jula ove godine, u mjestu Mihaljevac u Cazinu svečano je otkriven obnovljeni spomenik žrtvama ustaškog terora nad srpskim življem iz 1941. godine.



Inicijativu za obnovu spomenika, kojeg je prvobitno sagradio općinski odbor SUBNOR-a 1956. godine, pokrenulo je Udruženje građana "Ja, Josip Broz Tito" i Udruženje antifašista iz Cazina još prije dvije godine, no uz nedostatak finansijskih sredstava ideja nije odmah pretočena u djelo.



Ipak, uz dobru volju i organizaciju, brojne dobrovoljne priloge članova Udruženja i ostalih građana Cazina, te sredstvima iz Ureda potpredsjednika Federacije, projekat je uspješno priveden kraju, a spomenik obnovljen.



"Spomenik je za vrijeme posljednjeg rata oskrnavljen i mi muslimani smo odlučili da ga trebamo obnoviti. Neko je dao 20 KM, neko 50 KM, a bilo je i onih koji su dali po 100 KM. Na taj način smo uspjeli prikupiti dovoljno sredstava. Finansijsku pomoć i učestvovanje u akciji nudili su nam čak i pojedini Srbi iz Bosanske Krupe i općine Inđija u Srbiji, međutim mi to nismo htjeli dozvoliti, jer su naši ljudi spomenik oskrnavili pa smo htjeli da mi to i obnovimo", rekao je za Klix.ba Sead Kličić, predsjednik Udruženja "Ja, Josip Broz Tito" Cazin.



On kaže da je spomenik očišćen, uređen, izrasla trava je pokošena, a sagrađena je i nova spomen ploča. Praktično, vraćen je u prvobitno stanje.



"Spomenik je izgrađen u čast nevinih civilnih žrtava koje su ustaše poubijale 1941. godine. Srpsko stanovništvo tada je skupljano po okolnim selima, prije svega u naseljima Osredak i Miostrah, te su ovdje dovođeni i ubijani, a prema podacima u toj grobnici se nalazi oko 800 tijela", kaže Kličić.



On kaže da je ponosan što su Cazinjani prvi pokrenuli projekat sličnog tipa na ovdašnjim prostorima, a nada se da neće ostati i posljednji.



"Pošto je ovdje većinski muslimanski živalj, naše udruženje je željelo uraditi nešto novo i drugačije, ali i zadati zadatak pravoslavcima, odnosno Srbima i katolicima tj. Hrvatima – da bi i oni trebali slijediti naš put. Poruka koju želimo poslati sa ovim činom jeste da svako u svom mjestu treba ukazati na neko zlo koje je urađeno, bilo da se nešto napravi, popravi, izgradi ili na neki drugi način. Raduje nas da su otvorenju ovog spomenika prisustvovale i delegacije antifašističkih udruženja iz drugih dijelova BiH, ali i Slovenije, Hrvatske i Srbije i svi su obećali da će slijediti naš primjer. Tome se iskreno i nadamo", rekao je za kraj Kličić.