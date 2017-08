Nakon što je prije dva dana, prvi put nakon rata, SDA otišla u opoziciju u Bosanskom Petrovcu, nova koalicija koju podržava i načelnik Zlatko Hujić, optužena je za majorizaciju Bošnjaka. Hujić je za Klix.ba opovrgnuo takve tvrdnje, nazivajući ih nebulozama.

Petnaestog avgusta održana je sjednica Općinskog vijeća Bosanski Petrovac koja je rezultirala izmjenom koalicionih odnosa. SDA koja je do prije nekoliko dana činila okosnicu vlasti sa SNSD-om, prvi put u poslijeratnom periodu otišla je u opoziciju.Vlast u Bosanskom Petrovcu sada čine SDP, SBiH, ASDA, Naša stranka, DNS, SPS i DNZ, uz podršku jednog SNSD-ovca Dušana Došelja i predsjedavajuće OV-a Nikoline Simić (SP). Oni su se politički priklonili nezavisnom načelniku Petrovca Zlatku Hujiću. Prijašnju vlast u ovoj općini, podsjećamo, činili su SDA, SNSD, SP, SBB i DF.Smjenu dopredsjedavajućeg vijeća Midhata Hidića iz SDA i izbacivanje ove stranke u opoziciju, vijećnici SDA smatraju prevarom Bošnjaka."Ako pogledate strukturu vijeća i rezultate posljednjih izbora onda je potpuno jasno da u opoziciju ide najveći dio bošnjačkih predstavnika koji imaju podršku preko 80 posto bošnjačkog glasačkog tijela. Evo, na žalost to je jedna jako loša poruka i ovdje imamo definitivno majorizaciju Bošnjaka u Bosanskom Petrovcu", izjavio je nakon sjednice Haris Mešić, zastupnik SDA u OV Bosanski Petrovac.Načelnik Hujić za Klix.ba je negirao tvrdnje o majorizaciji Bošnjaka."Kakva majorizacija?! Pa Bošnjak je izabran za zamjenika predsjedavajućeg vijeća i to Muhamed Dračić (nezavisni vijećnik, op.a.) koji je bio od prvog dana u ratu. I on sam, kad smo ga izabrali na funkciju, rekao je: 'Kakve su to nebuloze o majorizaciji? O čemu govorite?!'", kaže Hujić.Ističe drugu stvar, koja je, po njemu, suština priče."SDA je do prije nekoliko dana bila u koaliciji sa SNSD-om i Socijalističkom partijom (SP). To je ono što niko neće da pita, a ustvari je bitnije od ovog. Takva koalicija je bila nenormalnija, nego ova sada. Zasigurno", kaže Hujić.Dodaje da je jedini načelnik u Bosni i Hercegovini koji je dobio pola bošnjačkih, a pola srpskih glasova."Pa ja sam BiH u malom. Zamislite da Dodik dobije pola bošnjačkih ili Izetbegović pola srpskih glasova. To je, je l' da, nezamislivo? A ja sam to postigao. I ljudi su to skužili, jer Petrovčani nisu budale. Ovdje su u pitanju čisti interesi i lobiji vezani prije svega za šumska bogatstva. A to što su srpske stranke mene podržale sasvim je slučajno, ali i dokaz da ljudi u tim strankama sazrijevaju brže od nekih budala", napominje Hujić.On kaže da je riječ isključivo o demokratskim procesima, no da mu je drago zbog toga, jer je, kako kaže Bosanski Petrovac deset mjeseci imao potpunu stagnaciju zbog ličnih i stranačkih igara. Općinu je nedavno napustio i poznati investitor Jusuf Arifagić."Bosanski Petrovac je bio jedina općina u BiH koja nije usvojila budžet, čak ni po odluci o privremenom finansiranju. Nakon toga ja sam bio prinuđen da u sred zime zovem ljude, na svoju vlastitu riječ, da održavaju i čiste puteve i sve ostalo. Uvijek su gledali da me uvaljuju u nekakve probleme i situacije, gdje sam se morao čupati i vaditi. No, vidjeli su da sam i ja zaj... igrač. Trebaju samo znati da me mogu ubiti, jer ja neću stati nikada", kaže Hujić za kraj.Općina Bosanski Petrovac, unatoč svim problemima, lokalna je zajednica u kojoj, najvjerovatnije, vlada najveći politički pluralizam u cijeloj Bosni i Hercegovini. Čak 12 od 13 stranaka koje su prijavile učešće na lokalnim izborima u ovom gradu, ušle su u sastav Općinskog vijeća.Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine, u Bosanskom Petrovcu živi 54,5 posto Srba i 43,4 posto Bošnjaka.