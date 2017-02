Borenović: Neće biti prekompozicije vlasti na nivou BiH

Branislav Borenović

Bez obzira na novonastalu krizu među partnerima u vlasti, ne postoje realni izgledi da dođe do stvaranja nove većine u Parlamentu Bosne i Hercegovine. Ovo u izjavi za Klix.ba tvrdi Branislav Borenović predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP).

Nakon eskalacije političke krize nastale zbog pokretanja revizije presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore za genocid otvorilo se pitanje prekompozicije vlasti na nivou države.



Ukoliko bi Savez za promjene koji čine SDS, PDP i druge, manje partije istupio iz vlasti, matematički bi većina mogla biti napravljena jedino ulaskom u vlast SNSD-a Milorada Dodika. Borenović kaže da ništa nije isključeno, ali da lično ne vjeruje u takav razvoj situacije.



"Činjenica da SNSD godinama govori da neće u vlast sa SDA i Izetbegovićem ne mora ništa posebno da znači, ne bi bilo prvi put da promijene stav, mada mislim da je politički nerealno da dođe do neke nove skupštinske većine. Čeka nas stadij političke hibernacije do sljedećih izbora kao rezultat narušenog povjerenja među strankama na vlasti", kaže Borenović.



Iz SNSD-a su i proteklih dana u više navrata ponovili da ne žele u vlast na državnom nivou i da će ostati opozicija do izbora 2018. godine.



U ponedjeljak će biti održana posebna sjednica Narodne Skupštine Republike Srpska na čijem dnevnom redu je samo jedna tačka - "Informacija o zahtjevu za reviziju presude međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore".



Borenović nije želio da prejudicira kakav će zaključak Skupština donijeti i hoće li poslanici pozvati predstavnike političkih stranka iz RS da se povuku iz institucija BiH.



"Ne bi bilo dobro da bilo ko koristi posebnu sjednicu za prikupljanje jeftinih političkih poena. Moramo djelovati mudro, odlučno ali i beskompromisno da bismo sačuvali proces odlučivanja u skladu sa osnovnim dejtonskim principima, dogovorom i koncenzusom, što je dobrano narušeno načinom kako je podnesena revizija presude", rekao je predsjednik PDP-a.



Poslanicima bi se u ponedjeljak, kako je najavljeno, trebali obratit i Mladen Ivanić predsjedavajući Predsjedništva Bosna i Hrcegovine i predsjednik RS-a Milorad Dodik. Sjednica počinje u 13:00 sati.