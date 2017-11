Bivši direktor ViK-a Nezir Hadžić: Sarajlije će plaćati skuplju vodu, kao uslov za kredit EBRD-a

Foto: Arhiv/Klix.ba

Smijenjeni direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo Nezir Hadžić oglasio se prvi put nakon smjene otvoreno prozvavši Vladu KS da je građanima prešutila činjenicu da će plaćati skuplju vodu kada istekne grace period za otplatu već odobrenog kredita EBRD-a.

Parlament Federacije nedavno je odobrio Kantonu Sarajevo kreditno zaduženje od 25 miliona eura kod EBRD-a za rješavanje problema vodovoda u Sarajevu. Da svi problemi neće nestati uzimanjem tog kredita upozorava bivši direkor ViK-a Nezir Hadžić.



"Kantonalno Preduzeće ViK je već duži niz godina suočeno sa problemom nelikvidnosti, odnosno finansijskoj nesposobnosti da svoje dospjele obaveze pravovremeno izvršava, a ključni razlog za to je neekonomska cijena vode, koju je Vlada takvom odredila čuvajući socijalni mir u Kantonu, bez obzira što su se cijene drugih energenata u više navrata mijenjale kako bi se javne firme finansijski održale. U situaciji postojeće cijene, ne treba puno mudrosti da se dođe do zaključka da će sam povrat kredita biti upitan. Ono što javnost ne zna, a utvrđeno je Studijom izvodljivosti koja je urađena kako bi se definisali uslovi kreditiranja, je činjenica da do uvećanja cijene za vodu i odvodnju mora doći sa istekom grace perioda i početkom povrata kredita (jedan od uslova EBRD-a)", poručuje Hadžić.



Ovu informaciju Vlada u više navrata osporava, iako je rast cijene jedan od ključnih uslova da bi se krenulo u realizaciju predmetnog kreditnog aranžmana, poručuje bivši direktor.



"Ovakav stav se dijelom mogao i očekivati, obzirom da trenutna Vlada sigurno neće imati isti sastav kada kredit dođe na naplatu, jer je sljedeća godina izborna. Ova Vlada dakle, neće biti tu, kada kredit dospije na plaćanje i kada se bude trebao ispoštovati uslov uvećanja cijene koja će biti puno veća u odnosu na trenutnu, što će građani Kantona Sarajevo itekako osjetiti a o čemu se jako malo priča.

Pored rasta cijene, koji Vlada negira, također se vrlo često pominje da je Vlada garant povrata ovog kredita. Međutim, stvarna istina je malo drugačija, a ista je definisana ugovorima o zaduženju na svim nivoima te je ove navode vrlo jednostavno provjeriti. Naime, Vlada se javlja kao garant u dijelu da ako KJKP VIK ne bude finansijski sposoban da izvrši uplatu dospjelog anuiteta na definisani datum, Vlada bi to u njegovo ime uradila, međutim, za isti iznos u tom momentu Vlada tereti preduzeće, zaračunavajući mu i zateznu kamatu, tako da je KJKP VIK u potpunoj obavezi povrata. Sve ovo je obezbjeđeno mjenicama koje KJKP VIK mora dati Vladi Kantona, a po kojima je sasvim izvjesna blokada poslovanja ovog preduzeća", naglašava Hadžić.



Kredit je između države i EBRD-a potpisan još u maju ove godine, a njegovo ratificiranje na federalnom nivou je završeno tek prije par dana kako bi se omogućila operativnost ovih sredstava.



"Koliko će navedena sredstva biti iskoristiva u vremenu isteka građevinske sezone, ostaje da se vidi, a sasvim je izvjesno da će do povlačenja sredstava proći neko vrijeme i da će to definitivno proivesti nove troškove za preduzeće. Iako je Vlada ostala u obavezi da u Budžet Kantona ugradi ove troškove kao i troškove PDV-a za buduće nabavke, zvanične potvrde da je tako i urađeno, još nema. Shodno navedenom, nameće se logično pitanje zašto Vlada insistira na realizaciji navedenog kreditnog aranžmana u situaciji budžetskog suficita u iznosu od 37 miliona KM i jasnim opredjeljenjem, bar za javnost, da je vodosnabdijevanje najveći problem u Kantonu Sarajevo koji se hitno mora rješavati. Ova sredstva su, posmatrajući iz te perspektive, u prethodne tri godine mogla biti obezbijeđena kroz redovno budžetiranje, pri čemu bi se izbjegli značajni dodatni troškovi, i gdje bi procedure bile mnogo jednostavnije. Preduzeću Vlada dakle nije ostavila nikakvu drugu mogućnost iznalaženja možda i jeftnijih izvora finansiranja, kada već nije htjela redovnim godišnjim izdvajanjem uložiti sredstva u rješavanje problema vodosnabdijevanja", zaključuje Hadžić.