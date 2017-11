Finansijska policija Federalnog ministarstva finansija utvrdila je da je u periodu od 1. januara 2014. do 31. oktobra 2015. godine bilo niz nepravilnosti u poslovanju KJKP Tržnice-pijace. Utvrđeno je da su velika sredstva preduzeća potrošena na reprezentaciju, putovanja, niz predmeta i prehrambenih artikala koji nisu mogli biti uknjiženi na preduzeće.

