Za izgradnju graničnog prijelaza Bratunac Ljubovija iz Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine stavljeno je na raspolaganje 7 miliona KM dobijenih iz klirinškog duga, dok će preostalih 4 miliona KM bit osigurano odlukom Vijeća ministara BiH kroz budžet za 2018. godinu.

Za izgradnju graničnog prijelaza Bratunac Ljubovija iz Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine stavljeno je na raspolaganje 7 miliona KM dobijenih iz klirinškog duga, dok će preostalih 4 miliona KM bit osigurano odlukom Vijeća ministara BiH kroz budžet za 2018. godinu.

To je danas izjavio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović nakon sastanka povodom izgradnje spomenutog graničnog prijelaza, dodavši da je također dobra vijest i to da je projektna dokumentacija u potpunosti završena.



Kako je rekao, ono što u potpunosti nije definirano je pitanje imovinsko-pravnih odnosa, ali je učinjen određeni napredak.



"Republika Srpska ovih dana predaje potrebnu dokumentaciju i prijedlog ugovora u vezi sa zemljištem i njegovo stavljanje na raspolaganje Upravi za indirektno oporezivanje, koja je ključni implementator projekta", kazao je Šarović.



Pojasnio je da RS predlaže da objekat i imovina bude u vlasništvu onih koji finansiraju, odnosno Vijeća ministara BiH, ali da zemljište bude u vlasništvu RS-a te da se da na korištenje na 50 godina, što će biti predmet iznošenja stava Pravobranilaštva BiH, kao i Vijeća ministara BiH.



To, napomenuo je, uslovljava izdavanje građevinske dozvole i raspisivanje tendera, a od RS-a dobili su informaciju da su riješili pitanje pristupnih puteva, odnosno ukupno 300-400 m veze između graničnog prijelaza i regionalne saobraćajnice.



Napomenuo je da sa Srbijom nije u potpunosti ispregovaran međudržavni ugovor, odnosno Sporazum o određivanju međugraničnih prijelaza, gdje bi kroz ovaj dokument trebao da bude i definiran granični prijelaz Bratunac - Ljubovija.



Od ministarstva prometa i komunikacija u protekla dva mjeseca ispregovaran je sporni dio sporazuma koji je vraćen od Vijeća ministara u maju, a koji se odnosio na vlasništvo nad infrastrukturom, odnosno mostom.



"Ovih dana bit će upućen Vijeću ministara na usvajanje i slanje Predsjedništvu BiH", dodao je ministar, uz napomenu da se očekuje da će izgradnja graničnog prijelaza biti završena tokom naredne godine.



Srbija će, rekao je Šarović, uložiti sredstva u izgradnju mosta gdje se spominju sredstva u iznosu od 5 miliona eura, RS će finansirati pristupnu saobraćajnicu, dok je najveći ulagač BiH sa 11 miliona KM.



Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Džakula istakao je izgradnja ovog graničnog prijelaza izuzetno složen proces koji zahtijeva sinergiju i entitetskih institucija, državnih ministarstava s Upravom za indirektno oporezivanje, te, što je najbitnije, neprestanu komunikaciju BiH s Srbijom.



Prva i osnovna stvar koju treba definirati, naglasio je Džakula, je kategorija graničnog prijelaza, pojasnivši da još uvijek nije određeno da li će to biti granični prijelaz, prijelaz za promet putnika ili promet roba, niti da li se preko tog prijelaza mogu obavljati fito-sanitarne inspekcije.



Novinarima se obratila i pomoćnica ministra saobraćaja i veza RS-a Nataša Kostić koja je kazala da Vlada RS-a s Upravom za indirektno oporezivanje trenutno usaglašava Ugovor o pravu građenja. Ovim bi ugovorom, kako je pojasnila, Vlada RS-a dala Upravi za indirektno oporezivanje pravo građenja zajedničkog graničnog prijelaza, bez ikakve naknade.



Međutim, ističe ona, ono što je sporno za RS, jeste definicija tri člana Ugovora u vezi s određenim garancijama koje bi onaj koji dobija pravo građenja trebao da ima, te u vezi s rokom prava građenja.



"Prijedloge ovih članova Ugovora poslali smo Upravi za indirektno oporezivanje i očekujemo da se očituju o tom pitanju - dodala je.